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高雄第2大書店MLD Reading！驚傳將暫停營業　12天出清特賣5折起

▲高雄第二大的書店MLD Reading 書店驚傳將暫停營業！原來是將進行改裝，4月10日-4月21日推出回饋特賣，眾多書籍任2本7折、選品下殺5折起。（圖／MLD台鋁提供）
▲高雄第二大的書店MLD Reading 書店驚傳將暫停營業！原來是將進行改裝，4月10日-4月21日推出回饋特賣，眾多書籍任2本7折、選品下殺5折起。（圖／MLD台鋁提供）

記者葉盛耀/綜合報導

高雄第二大的書店MLD Reading 書店驚傳將暫停營業！原來是隸屬的商場「MLD台鋁」預計將大型改裝，MLD Reading書店即是第一個要重新整合的品牌，書店還將規劃改裝前的回饋特賣，眾多書籍任2本7折，還有選品下殺5折起，另外有黑膠買千送200的活動，日期從4月10日-4月21日，為期12天。業者也表示，預計於五月中下旬將可再和大家見面。

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MLD台鋁自2016開幕，以打造「亞灣區美術娛樂夜生活新據點」為目標，並以「夜經濟」為號招，集合娛樂體驗、美食餐飲，包含已進駐的青花驕、築間幸福鍋物、 燒肉smile、狂一鍋、黑浮咖啡等品牌。歷經多年之後，商場確定將陸續改裝，並由MLD Reading 書店打頭陣。

▲MLD台鋁2016年創立以來，商場首次進行改裝，並由MLD Reading 書店打頭陣。（圖／MLD台鋁提供）
▲MLD台鋁2016年創立以來，商場首次進行改裝，並由MLD Reading 書店打頭陣。（圖／MLD台鋁提供）
MLD Reading號稱精選人文視野、藝術文化與美學風格等各類書籍，還包括旅遊主題、黑膠音樂館、閱讀咖啡、精品文具、攝影暗房、講座活動等專區，滿足豐富多元的生活樂趣，且還規劃一個友善兒童書區，期望閱讀能陪孩子成長。因應此次改裝，MLD Reading還規劃回饋特賣，書籍任2本7折，還有選品下殺5折起，還有黑膠買千送200的活動。日期從4月10日-4月21日，為期12天。

MLD台鋁提到，之後的書店將整合現有資源及好評項目，推出新型態的複合式 選物店，結合生活選品雜貨、書籍、黑膠、咖啡，預計於五月中下旬和大家見面。MLD台鋁並補充，改裝計畫進行中，待第三季、第四季將完成改裝，並會陸續公告許多高雄人敲碗已久許願清單中的新的知名品牌。

至於在高雄經營長達43年的高雄鳳山大書城，則是確定將在今年4月30日正式結束營業，書店要關，許多高雄人都直呼可惜。因為網路書店崛起影響生意，加上老闆與妻子年事已高，才做此決定。熄燈前，鳳山大書城還推出全面大特價促銷活動，全館6折起。

▲高雄經營長達43年的高雄鳳山大書城將在4月30日結束營業，許多高雄人都直呼可惜。（圖／翻攝鳳山大書城臉書）
▲高雄經營長達43年的高雄鳳山大書城將在4月30日結束營業，許多高雄人都直呼可惜。（圖／翻攝鳳山大書城臉書）
MLD台鋁|MLD Reading書屋回饋特賣活動資訊
日期：04月10日(三)~04月21日(日)
時間：每天11:30-21:30
優惠內容：
1.圖書-任2本7折（雜誌除外）
2.文具出清品-5折起
3.全新黑膠-1,000元現折200元
4.漫畫85折 ;食品不折扣;已特價商品也除外。



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