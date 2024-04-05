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寶林食安案傳好消息！加護病房2人好轉恢復意識　可望移除葉克膜

▲寶林茶室發生食安問題，目前已有2人意識恢復，原本使用葉克膜者可望移除，尚有1人昏迷中。（圖／NOWnews資料照）
▲寶林茶室發生食安問題，目前已有2人意識恢復，原本使用葉克膜者可望移除，尚有1人昏迷中。（圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

寶林茶室發生食安問題，台北市衛生局接獲通報，共累計23人就醫，其中4人仍在加護病房觀察，近日，衛生局特別邀集法務部法醫研究所、病理學專家等，經過與加護病房個案的醫療團隊交流後，提高血漿置換術使用次數，發現病患血液中邦克列酸濃度有著實改善，目前已有2人意識恢復，原本使用葉克膜者可望移除，尚有1人昏迷中。

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對此，台北市衛生局指出，目前北市23例中，有2人死亡，住院6人包含加護病房4例、一般病房2人，衛生局長陳彥元指出，法醫經相驗解剖2位死者，發現其腎臟發炎非常嚴重，不同於過往發炎樣態，提醒臨床端治療可多加留意，以便後續醫療救治。

陳彥元表示，衛生局為使臨床端照護能更對症下藥，已邀集法務部法醫研究所，與負責的醫療團隊，以及台大醫學院法醫學科教授、病理部醫師等病理學領域專家，共同開會討論。而經討論後達共識，認為支持性療法與血漿置換術，並審慎評估器官移植的可行性。

而4位在加護病房病患，接受血漿置換術的治療之後，本月2日起，逐日檢驗4人血液中邦克列酸毒素的濃度，有確實顯著下降，目前2人意識恢復清醒，醫療團隊正評估是否可移除葉克膜。

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