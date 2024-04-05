台灣地震日本送愛心！捐款2天突破「1億日圓」 逾5萬人搶報恩
台灣花蓮外海3日發生規模7.2強震，是近25年台灣遭遇的最強地震，造成多處災情，也引發全球關注。尤其日本民眾高喊報恩，日本雅虎為這次花蓮地震設置的捐款專頁，截至今（5）日下午捐款金額已經突破1億日圓，有超過5萬人響應。十分關心台灣的日本學者小笠原欣幸，也透露自己捐助了5萬日圓。
記者倪浩軒/綜合報導
日本「Yahoo!基金」、AAR Japan與空中搜尋醫療團「ARROWS」、全國FM放送協議會、AAR Japan、PBV等多個機構，於日本雅虎開設募款特別頁面，而截至台灣時間今日傍晚6點左右，累計捐款金額已達到1億238萬餘日圓，捐款人數超過5萬1千人。
除了這些透過日本雅虎募款的機構，日本還有其他許多團體也發起對台灣地震的樂捐。日本學者小笠原欣幸在個人臉書表示，日本各界十分關心這次台灣的地震災情，友善語言滿多，很多日本人都提到台灣曾經大方地支援日本災民，這次是報恩的時候。
事實上4月3日台灣發生地震之後，在災損情況尚未明瞭之時，日本當地的各大網站中，「台灣大丈夫（沒事吧）」、「捐款給台灣」、「援助台灣」等關鍵字就已登上熱門搜尋榜，日本首相岸田文雄也在第一時間表示，將會盡全力收集資訊並做出必要的反應。日本外務大臣上川陽子今天宣布，提供100萬美元的補助金援助台灣，我國總統府也表達感謝之意。