IU小巨蛋彩排中！歌迷夜排直播漏音 寬姐超派現身「溫柔的勸導」
南韓歌手IU（李知恩）將於6日、7日在台北小巨蛋開唱，今（5）日一到台灣就直奔現場彩排，據悉演出總計有4小時，晚間8點多夜排的歌迷幸運聽到彩排漏音，網友透露主辦單位「寬魚國際」老闆寬姐（邱瓈寬）現身罵人，「寬魚國際」回覆《NOWnews今日新聞》澄清：「是良性勸導！」
記者陳雅蘭／綜合報導
主辦單位「寬魚國際」澄清沒有罵人：「寬姐是良性勸導，現場了解都是有買票的歌迷，要大家明天就好好聽歌，不要在這邊錄音、直播。」
此外，IU的台北演唱會確定加開「紅2A、紫2A」2區域的票券，主辦單位公告將於4月6日下午3點、4月7日下午1點在台北小巨蛋「北區6號入口」服務台販售，現場只收現金，依開放票券選擇票價、不可選擇座位，依序配發票券，同時呼籲歌迷遵守場館規定，請勿夜排。
歌迷見狀部分粉絲夜排順便聽彩排漏音，詢問：「寬姐怎麼不順便管理一下秩序，目前在排隊的通通違反主辦單位的遊戲規則耶，這樣對不夜排的那些粉絲公平嗎？」主辦「寬魚國際」回覆表示：「我們沒實際的公權力執行，但有勸導大家不要夜排。」
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