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台積電超強！工程師全動起來、設備大致復原　全年業績展望不變

▲0403花蓮大地震，全台有感，台積電5日指出，台灣晶圓廠內的設備已大致復原，公司全年業績展望以美元計仍將維持一月法說會展望，（圖／NOWnews資料照片）
▲0403花蓮大地震，全台有感，台積電5日指出，台灣晶圓廠內的設備已大致復原，公司全年業績展望以美元計仍將維持一月法說會展望，（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

0403花蓮大地震，台積電設備復原進度受到各界關注，台積電今（5）日指出，台灣晶圓廠內的設備已大致復原，公司全年業績展望以美元計仍將維持一月法說會展望，全年營收預計成長低至中段二十位數（low-to-mid twenties）百分比。

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台灣於3日早上經歷芮氏規模7.2地震，歐美等國際關注台灣半導體產業產線與出貨狀況，尤其全球有8成到9成高階晶片來自台積電。台積電大客戶輝達隨後表示，這場強震不會造成供應鏈中斷，率先安撫市場情緒。

台積電指出這次地震為過去25年來最強，新竹、龍潭和竹南等科學園區的最大震度級為5，台中和台南科學園區的最大震度級則為4。台積電基於在地震應變和災害預防上擁有豐富經驗與能力，並定期進行安全演習以確保萬全準備。在4月3日地震發生後僅10小時內，晶圓廠設備的復原率超過70%，新建的晶圓廠（如晶圓十八廠）的復原率超過80％。

而截至今日，除了位於震幅較大地區的部分生產線，需要較長的時間調整校正以回復自動化生產外，感謝公司同仁及供應商夥伴的共同努力，台灣晶圓廠內的設備已大致復原。台積公司全年業績展望以美元計仍將維持一月法說會展望，全年營收預計成長低至中段二十位數（low-to-mid twenties）百分比。

台積電指出，正在全面檢視此次地震所造成的影響。同時，我們持續與客戶保持密切聯繫並適時溝通相關影響。

其實《CNN》上個月訪問台積電，當時人力資源副總何麗梅曾說，如果發生地震，所有工程師都知道，他們必須盡快回到公司，幾點都不重要，就算是半夜，他們也得回來。《日經亞洲》（Nikkei Asia）近日報導也指出，晶片製程極為精密複雜，非常容易受地震影響，但台積電和其他企業在這次地震中快速因應，凸顯台灣關鍵晶片產業25年來汲取的經驗。


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