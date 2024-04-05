傅崐萁悄刪「禮盒土石流」貼文 綠議員：被酸怕了還是心虛？
花蓮外海前天發生7.2級強震釀嚴重死傷，國民黨立法院黨團總召傅崐萁當天搭上內政部長林右昌飛機返回花蓮勘災，事後更貼出住家地震過後一片狼籍的景象，卻被眼尖網友發現是「禮盒土石流」，其中不乏各式高檔洋酒、茅臺酒與知名茶葉禮盒，貼文引發熱議，今（5）日發現傅崐萁悄將貼文刪除，民進黨議員李宇翔則早已備份影片，質疑「現在刪文是被酸怕了，還是心虛呢？」
記者陳威叡／台北報導
花蓮立委傅崐萁在地震過後於臉書貼出住家一片狼籍的影片，更稱自己能切身體會受災鄉親的無助與慌亂，強調救災行動刻不容緩，鄉親們的生命安全是最重要的，面對災後重建，「花蓮人會堅毅、勇敢面對，全力來恢復心愛的家園。」
但未料貼文留言討論逐漸歪樓，有網友發現是「禮盒土石流」，其中不乏各式高檔洋酒、茅臺酒與知名茶葉禮盒，貼文引發熱議，今日發現傅崐萁悄將貼文刪除。
「花蓮王竟然刪文了！」議員李宇翔表示，傅崐萁貼出住家慘況企圖討拍，反倒被大家發現家中有滿山滿谷的禮盒，真是貪得無厭啊，但更納悶的是，這些酒與禮品幾乎是佈滿傅崐萁住家地板，要造成這畫面，物品應該要放在層架上，在不同高度落下才有可能發生。
李宇翔質疑，以花蓮平均6弱以上的震度，那些酒瓶掉下來竟然毫髮無傷、完全沒破，不禁讓人懷疑，這真是地震後的慘況嗎？或又是另一樁造假擺拍呢？「現在刪文是被酸怕了，還是心虛呢？」