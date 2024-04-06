盧秀燕出訪歸國避談會晤政要 讚新加坡「國家發展方向正確」
台中市長盧秀燕疫後首度出國參訪，今晨自新加坡返國，在機場受訪時表示出訪非常的順利，「成果豐碩甚至超過我們的預期」。對於是否與新加坡政要見面，則低調說「基於國際外交以及尊重，沒有任何的說明跟評論」，但透露親眼見證新加坡國家發展非常快速、認為應該珍惜兩國之間的深厚情誼。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕首先對新加坡政府熱情和周全接待，讓這次出訪非常順利，表達感謝之意，透露「成果豐碩甚至超過我們的預期」，她說親眼見證新加坡因政府廉能、國家發展方向正確，高效率加上人民為本，國家發展非常快速，是值得參考的。並特別強調，應該珍惜新加坡和中華民國的深厚情誼，未來要更加強交流、彼此合作。
被問及此行是否和新加坡哪些政要見面？盧秀燕僅表示，「基於國際外交以及尊重，我們沒有任何的說明跟評論。」
盧秀燕上次出訪是在5年前，原本以為選擇新加坡3天快去快回，只會趕不上昨晚的大甲媽遶境起駕典禮，沒料剛上飛機，就遇到921之後最嚴重的花蓮大地震，她表示自己在第一時間掌握訊息。下飛機後趕快向機場借地方視訊主持市府2級災害應變會議，特別感謝市府所有同仁在她出訪時恪守崗位、守護台中。