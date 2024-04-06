黃子佼買未成年片 黃捷：與偷拍一樣惡劣！若是你女兒做何感想？
藝人黃子佼近期遭檢警查出上網購買偷拍片，當中還有7部涉及未成年少女，引起各界撻伐，黃子佼經紀公司發出聲明表示，「這些影片是2023年國家課予刑事處罰前早已下載，然持有行為持續至新法通過後，他因不知法令修改而觸法。」民進黨立委黃捷說，購買未成年少女影片，那不叫性癖，那叫犯罪。
記者何哲欣／台北報導
黃捷說，去年性暴力防制四法開始施行，持有、散布兒少性影像以及製造Deepfake性影像，都是刑事犯罪。使兒童或少年被拍攝、自拍、製造性交或猥褻行為之性影像案件，最高可處10年有期徒刑；散布兒少性影像，最高可處7年有期徒刑；無正當理由持有兒少性影像則由行政罰修正為刑罰，最高處1年有期徒刑；境外犯散布兒少性影像罪，都納入處罰，以嚴懲散布兒少性影像者。
黃捷說，面對這些性影像，大家能做的，除了不斷修法嚴防、嚴懲，最根本的就是不要成為加害者。購買與偷拍，行為都一樣惡劣，都是助長性犯罪產業與市場的共犯，不值得同情。最近的日劇《極度不妥》的男主角是一位中年父親，面對日常各種騷擾問題，他說「不能對女兒說的話就不要說！不能對女兒做的事就不要做！」
黃捷說，很想問那些製造、散布、持有、觀看這些影片的人，如果這些受害者是自己的小孩、親戚或朋友，到底作何感想？有女兒的黃子佼，又是什麼心情？對於兒少性剝削影像，請大家「不點閱、不下載、不轉發」，切勿以身試法。作為一個曾受數位性暴力所苦的受害者，看到這些事都非常不適，也不願再看到任何人受害。若有人不幸受害，衛福部建置的「性影像處理中心」也提供申訴管道。