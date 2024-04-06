陳冠希豔照門消失娛樂圈！遭爆「爽砸2.5億買豪宅」做潮牌更好賺
陳冠希自從2008年爆出「豔照門」風波之後，就選擇「無限期」退出香港娛樂圈；專心經營潮流品牌的他，近來被爆出在美國砸下新台幣2.5億元，買了一棟「渡假風豪宅」，令外界不敢相信，原來經營潮牌還比當藝人的時候賺得多！
記者黃雅琪／綜合報導
近年專心經營潮流品牌生意的陳冠希，被爆出在美國買下一棟價值新台幣2.5億元的豪宅，豪宅的外觀及內部裝潢被網友公布在社群平台上，東南亞度假風情的建築外觀，獨棟別墅架高設計，周圍圍繞著樹木與鮮花，內部庭院附有私人游泳池，客廳挑高設計不壓迫、還有溫暖壁爐，既溫馨又不失時尚感。
陳冠希在「豔照門」風波之後，曾公開表示自己將「無限期」退出香港娛樂圈；2017年，陳冠希與女友秦舒培結婚，婚後育有一名女兒Alaia，回歸家庭多年的他，近來「復出」動作頻頻，2023年底出席「GQ Men of the Year 2023 年度風格大賞」來台亮相，又為了自家潮牌活動來台受訪，接下來5月25日、26日，還會現身桃園「太空港音樂藝術嘉年華」。
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