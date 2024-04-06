北川景子擊敗橋本環奈、新垣結衣 勇奪日本「最強臉蛋女星」
日本演藝圈有不少人才，觀眾除了注重亮眼外型，同時也追求好的氣質與形象，因此，日本無論在戲劇、歌唱或偶像領域都有不少真正的「女神級人物」。日本網站「goo Ranking」時常在網站上舉辦顏值排行榜投票，「千年一遇的美少女」橋本環奈及「國民老婆」新垣結衣都是霸榜常勝軍。不過，「大和美人」北川景子在這次投票結果中擠下2人，成為2024年「最強臉蛋女星」。
記者張一笙／綜合報導
北川景子本來就以美貌著稱，時常在「女性臉蛋排行榜」中名列前茅，她曾在受訪時表示自己年輕時希望自己的鼻子更小更可愛，並稱自己想長得像女星娜塔莉波曼，不過隨著年齡漸長，北川景子越來越滿意自己的五官，並說：「我認為我只要長得像自己就好。」
北川景子過去擔任雜誌模特兒時就獲得大量關注，出道進軍影視圈後演出不少知名作品，靠著首次主演電視劇《抹布女孩》，就拿下日劇學院賞的最佳新人獎，接下來也以《偵探中的偵探》、《房仲女王》等劇獲得日本戲劇賞的最佳女主角獎，北川景子不僅外表出眾，演戲實力也備受肯定。
北川景子2016年與日本樂團BREAKERZ主唱DAIGO結婚，DAIGO同時也是前日本首相竹下登的外孫，因此北川景子可以說是「嫁入豪門」，今年初晉升為2寶媽。
第二名的橋本環奈曾因「奇跡的一枚」可愛照片在短短1年內爆紅，擁有精緻的臉蛋，卻常接下《銀魂》中「神樂」，以及《我是大哥大！！劇場版》中「笨蛋太妹」的扮醜搞笑角色，可愛及搞笑的反差萌，吸引不少粉絲喜愛。
新垣結衣人畜無害的清純外表，讓她一直在日本最美臉蛋女星排行榜上名列前茅。她在日劇代表作《月薪嬌妻》中與星野源共譜令人稱羨的夫妻生活，2人也因戲結緣，2021年底跳過認愛直接公開結婚消息，讓不少戲迷都十分驚訝。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道