520要到了！邱毅：國安團隊都會留任 潘孟安參選高雄接棒陳其邁
準總統賴清德下月20日就職，新內閣名單備受外界關注，前立委邱毅說，相較於總統蔡英文，美國人對賴清德的信任感並不高，因此蔡英文的國安團隊，賴清德應該都會留用，新任行政院長應會是民進黨前主席卓榮泰，至於同樣深受賴清德信任的屏東縣前縣長潘孟安，應會去參選高雄市長，接棒現任市長陳其邁。
記者何哲欣／台北報導
邱毅在臉書說，AIT理事主席羅森柏格第五度到台灣，因美國有強烈的「疑賴論」，認為賴清徳差蔡英文一大截，可能會像前總統陳水扁一樣暴走，壞了美國的亞太戰略布局。正因如此，賴清德宣誓「蔡規賴隨」，也就是走蔡英文路線，盡力留任蔡英文的國安團隊，如果照這個思路，國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三，甚至連外交部長吳釗燮等人，除非他們堅持求去，否則都可能留任。
至於內閣，邱毅說，賴清德的內閣名單，尤其由誰組閣，應該也要經由羅森柏格同意，可能性較大的是卓榮泰和總統府秘書長林佳龍。卓榮泰的優勢又更大些，原因有三：一，卓榮泰是民進黨中生代𥚃輩分最高，號稱「大師兄」，個性溫和、聽話，沒有太多個人堅持，是美國人可以接受的人選；二，卓榮泰曾擔任賴清德內閣的秘書長，兩人配合良好，默契極佳，還同過進退；三是曾擔任過民進黨主席，雖出身謝系，但與黨內各派系交好，且謝系已經式微。
邱毅說，綜合來說，賴清德可能用卓榮泰組閣，看起來羅森柏格和蔡英文都不反對，因此最近這個消息熱了起來，林佳龍可能擔任副閣揆，至於原任副閣揆的鄭文燦，可能回鍋選桃園市長，賴清德最親近的潘孟安則準備選高雄市長。