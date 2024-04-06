今日必吃／台南人不想透露的好吃「香腸熟肉」　還可加點隔壁米糕

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，台南的香腸熟肉店家不少，除了「阿財點心」，像是「阿龍」、「友誼」、「溪仔」等，都是知名店家，台南人習慣稱呼的「香腸熟肉」，其實就是北部人所謂的「黑白切」，但黑白切在很多人心中可能是佐麵時的配菜，而香腸熟肉在台南人心中卻是「點心」，也就是「食喙咪仔」（零食），這可能也是「阿財點心」店名沒有用上「香腸熟肉」的原因。
來到這裡，除了豬的各部位包含內臟類的豬肺、豬心、生腸等，還有些台南獨有的蟹圓，也稱蟳丸，通常是指以蟹肉加上蛋、乾粉、荸薺等拌勻後再蒸熟切塊的小點心。而最大特色點心，還有蝦捲，因為這裡蝦捲的外衣並非常見的豬網紗，而是使用薄能透光的豆皮來捲，感覺外皮更酥香薄脆。當然，香腸、糯米腸、米血等傳統台式古早味小吃，也不容錯過。
而一旁還有家同樣以「點心」為店名的「榮盛點心」，賣的是台南味米糕，黏糯帶Q的糯米飯，加上滷到肥而不膩的肉燥，還有魚鬆、香菇、花生，小小一碗卻用料超澎湃，這樣一頓吃下來，讓人心滿意足。
📍店家資訊：
店名：阿財點心
地址：台南市中西區友愛街206巷6號
電話：06 224 6673
營業時間：10:30~17:00
公休日：無
🔴美食口袋名單彈盡援絕了嗎？《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈，讓你成為朋友眼中的美食通。