馬辣、千葉火鍋地位被威脅了！對手628元水準太高　老饕改吃這間

今日必吃／台南人不想透露的好吃「香腸熟肉」　還可加點隔壁米糕

▲位在沙卡里巴內的「阿財點心」，賣的是嚐巧不吃飽的香腸熟肉，蟹圓、蝦捲、糯米腸、香腸等都是必點。（圖／記者葉盛耀攝）
▲位在沙卡里巴內的「阿財點心」，賣的是嚐巧不吃飽的香腸熟肉，蟹圓、蝦捲、糯米腸、香腸等都是必點。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到台南、位在沙卡里巴內的「阿財點心」，這裡賣的是台南在地人熟知的香腸熟肉，各式小點心售價大多20~30元，點上一整盤，近200元，兩三個人分食著，是嚐巧而不吃飽的小吃，相較其他名店，會來這裡的，幾乎都是在地人，而最方便的是，隔壁還有知名的米糕可一併點來吃。

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台南的沙卡里巴，指的是台南中西區康樂市場裡的小吃群聚地，因為當初日治時代時以「盛り場」來稱呼，意思是人潮聚集熱鬧之處，而「盛り場」日文發音為Sakariba（サカリバ），於是以漢字寫作「沙卡里巴」，一直沿用至今，這一帶有許多名店，像是賣棺材板聞名的「赤崁棺材板」，還有「基明飯桌仔」以及「阿財點心」。

▲阿財點心位在沙卡里巴的巷弄內。（圖／記者葉盛耀攝）
▲阿財點心位在沙卡里巴的巷弄內。（圖／記者葉盛耀攝）
不過，台南的香腸熟肉店家不少，除了「阿財點心」，像是「阿龍」、「友誼」、「溪仔」等，都是知名店家，台南人習慣稱呼的「香腸熟肉」，其實就是北部人所謂的「黑白切」，但黑白切在很多人心中可能是佐麵時的配菜，而香腸熟肉在台南人心中卻是「點心」，也就是「食喙咪仔」（零食），這可能也是「阿財點心」店名沒有用上「香腸熟肉」的原因。

▲各式小點好料都存放在冰箱內，新鮮度透明可見。（圖／記者葉盛耀攝）
▲各式小點好料都存放在冰箱內，新鮮度透明可見。（圖／記者葉盛耀攝）
來到這裡，除了豬的各部位包含內臟類的豬肺、豬心、生腸等，還有些台南獨有的蟹圓，也稱蟳丸，通常是指以蟹肉加上蛋、乾粉、荸薺等拌勻後再蒸熟切塊的小點心。而最大特色點心，還有蝦捲，因為這裡蝦捲的外衣並非常見的豬網紗，而是使用薄能透光的豆皮來捲，感覺外皮更酥香薄脆。當然，香腸、糯米腸、米血等傳統台式古早味小吃，也不容錯過。

▲即便點上一大盤，看似豐盛卻是嚐巧不求飽的點心。（圖／記者葉盛耀攝）
▲即便點上一大盤，看似豐盛卻是嚐巧不求飽的點心。（圖／記者葉盛耀攝）
而一旁還有家同樣以「點心」為店名的「榮盛點心」，賣的是台南味米糕，黏糯帶Q的糯米飯，加上滷到肥而不膩的肉燥，還有魚鬆、香菇、花生，小小一碗卻用料超澎湃，這樣一頓吃下來，讓人心滿意足。

▲「阿財點心」旁的「榮盛點心」賣的米糕，也可以點來桌上一併吃。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「阿財點心」旁的「榮盛點心」賣的米糕，也可以點來桌上一併吃。（圖／記者葉盛耀攝）
📍店家資訊：
店名：阿財點心
地址：台南市中西區友愛街206巷6號
電話：06 224 6673
營業時間：10:30~17:00
公休日：無

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