MLB／林昱珉本季初登板3局狂飆5K！目標仍是本季登上大聯盟
美國職棒小聯盟在近日開季，效力MLB亞利桑那響尾蛇的台灣左投林昱珉，在經過本季大聯盟春訓洗禮後，今年從2A開季，在今（6）日迎來2A初先發，主投3局送出5次三振失掉1分，賽後防禦率降至3.00，先前受訪時透露盼能在季中順利升上3A，並在本季登上大聯盟。
記者張志宇/綜合報導
林昱珉在今年大聯盟春訓熱身賽慘遭震撼教育，面對上季聯盟爐主奧克蘭運動家，僅投0.1局就敲出4安，包括1轟失掉5分，隨即就遭到響尾蛇下放小聯盟。
林昱珉在先前受訪時透露，「在自己確定2A開季後，將目標放在7月能順利升上3A，盼能在本季登上大聯盟。」本場先發對戰教士2A，主投3.0局，僅被敲出 3安打、失掉1分（1責失）、送出5次三振、投出2保送、賽後防禦率降至3.00。
值得一提，林昱珉目前在大聯盟球探報告中速球只拿到45分、曲球55分、滑球50分、變速球60分、控球60分，雖直球僅有約90英哩，但能夠打者揮空，並有著頂級的垂直位移，可以讓打者擊出滾地球或者揮空，儘管均速遠低於2023年大聯盟球季的平均水準，但依舊是一顆水準以上的球路。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁