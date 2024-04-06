黃子佼遭圍剿！恐成衛福部「拒絕往來戶」？保護司回應了

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然而，過去王子佼曾是衛福部各類活動的常客，曾在記者會上分享經驗或是擔任主持人，比如國健署發布台灣第1本準爸爸專屬的「爸爸孕產育兒衛教手冊」時，就是由黃子佼擔任主持人、並分享自己作為「曬娃魔人」的育兒經驗。
黃子佼也曾與疾管署合作，在臉書粉絲專頁直播、分享日本腦炎的知識與預防方法；衛福部當年首度以Podcast節目《遇見，預見》溝通「善終三法」時，也是由黃子佼主持8集節目，與醫界專業人士、KOL網紅等進行對談。
對於系列事件爆發後，衛福部是否還會再考慮與黃子佼合作、或是將把黃列為「拒絕往來戶」？張秀鴛接受媒體電訪時表示，對於這樣的藝人還要不要給機會，如果從「教育立場」來說，當然希望大家都有重新學習機會、浪子回頭，但如果站在「代言或合作立場」，畢竟有示範、典範的功能，有負面消息的情況下，各業務單位評估各有不同，她無法一語論斷。
不過，張秀鴛強調，作為代言人或合作對象，最重要的是能呼籲大眾哪些行為是好的、哪些是不好的，又或者說哪些是犯法的、對孩子不好的示範等，這樣的合作對象畢竟是公眾人物，會是到外界放大檢視，希望能夠對法律規定有概念，但也希望所有合作過的朋友平平安安、潔身自好。