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黃子佼遭圍剿！恐成衛福部「拒絕往來戶」？保護司回應了

▲藝人黃子佼曾受邀出席國健署「爸爸手冊」發布記者會。（圖／國健署提供）
▲藝人黃子佼曾受邀出席國健署「爸爸手冊」發布記者會。（圖／國健署提供）

記者林志怡／台北報導

藝人黃子佼在捲入MeToo事件後沉寂一段時間，近期傳出準備復出，但檢方隨即查到黃曾購買7部與未成年少女有關的不雅片，引發全民公憤，有藝人更喊出封殺黃子佼。衛福部過去也曾多次邀請黃子佼參與記者會等各式活動，對於往後是否再度邀請黃、或是列為「拒絕往來戶」，保護司長張秀鴛說，這方面會由各業務單位評估，她無法一語論斷，但畢竟這類合作對象具有示範、典範功能，又是公眾人物，「還是希望所有朋友平平安安、潔身自好。」

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據了解，檢方在扣押黃子佼的個人硬碟後發現裡面竟然有上百部女性不雅色情片，其中7部的女主角還是未成年，而黃子佼也坦承在過去6年以來，一直都有在偷拍論壇「創意私房」並以會員的方式購買觀看。最終黃子佼被台北地檢署緩起訴2年處分、支付國庫新台幣120萬元，而且還要書立一份悔過書，但消息爆出後引爆全民怒火，藝人隋棠更直接宣布「不再參與和黃子佼相關的工作」。

然而，過去王子佼曾是衛福部各類活動的常客，曾在記者會上分享經驗或是擔任主持人，比如國健署發布台灣第1本準爸爸專屬的「爸爸孕產育兒衛教手冊」時，就是由黃子佼擔任主持人、並分享自己作為「曬娃魔人」的育兒經驗。

黃子佼也曾與疾管署合作，在臉書粉絲專頁直播、分享日本腦炎的知識與預防方法；衛福部當年首度以Podcast節目《遇見，預見》溝通「善終三法」時，也是由黃子佼主持8集節目，與醫界專業人士、KOL網紅等進行對談。

對於系列事件爆發後，衛福部是否還會再考慮與黃子佼合作、或是將把黃列為「拒絕往來戶」？張秀鴛接受媒體電訪時表示，對於這樣的藝人還要不要給機會，如果從「教育立場」來說，當然希望大家都有重新學習機會、浪子回頭，但如果站在「代言或合作立場」，畢竟有示範、典範的功能，有負面消息的情況下，各業務單位評估各有不同，她無法一語論斷。

不過，張秀鴛強調，作為代言人或合作對象，最重要的是能呼籲大眾哪些行為是好的、哪些是不好的，又或者說哪些是犯法的、對孩子不好的示範等，這樣的合作對象畢竟是公眾人物，會是到外界放大檢視，希望能夠對法律規定有概念，但也希望所有合作過的朋友平平安安、潔身自好。

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