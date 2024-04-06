厄瓜多警闖使館逮人！前副總統尋求庇護仍被抓 墨西哥怒宣布斷交
墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）5日表示，厄瓜多警方強行闖入墨西哥駐厄瓜多大使館，這樣的行為違反了國際法且侵害了墨西哥主權，宣布與厄瓜多斷絕外交關係。厄瓜多警方進入墨西哥使館是為了逮捕前副總統格拉斯（Jorge Glas），他因涉嫌貪腐遭到通緝，格拉斯逃到墨西哥大使館尋求政治庇護仍被抓走，也讓這起案件升級成為兩國的外交危機。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，格拉斯2度因涉嫌貪腐遭定罪，2023年12月獲得假釋後，格拉斯便前往墨西哥大使館尋求政治庇護，而墨西哥當局也在本週批准了格拉斯的庇護請求。
格拉斯稱自己的貪腐案是政治迫害，厄瓜多當局則否認。在闖入墨西哥大使館前，厄瓜多曾向墨西哥照會，希望能夠進入逮人，但墨西哥批准了對格拉斯的政治庇護，也讓兩國關係處於緊張。
厄瓜多警方5日直接強行闖入墨西哥大使館，將格拉斯抓走。厄瓜多當局表示，墨西哥濫用了外交豁免權和特權，違反傳統給予格拉斯外交庇護，厄多瓜是法治國家，不會允許罪犯非法逍遙法外。
羅培茲歐布拉多則怒批厄瓜多拘捕格拉斯是「獨裁行為」，違反了國際法且侵害了墨西哥主權，墨西哥外交部也隨即宣布中斷與厄瓜多的外交關係。墨西哥外交部長巴塞納（Alicia Barcena）還透露，有多名墨西哥外交官在這起事件中受傷。