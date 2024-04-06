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北返車流達最大量！明尖峰期持續　10大壅塞路段曝

▲明（7）日仍會是北返車流尖峰期，建議南部與國道5號用路人在上午9時前出發為佳、中部用路人建議12時前出發。（圖／記者朱永強攝，2024.02.11）
▲明（7）日仍會是北返車流尖峰期，建議南部與國道5號用路人在上午9時前出發為佳、中部用路人建議12時前出發。（圖／記者朱永強攝，2024.02.11）

記者林志怡／台北報導

清明連假進入下半、北返車潮也將陸續出現，並預計在今（6）日達到最大量。交通部高公局路況預報員黃郁凱指出，明（7）日仍會是北返車流尖峰期，建議南部與國道5號用路人在上午9時前出發為佳、中部用路人建議12時前出發，並隨時注意花蓮相關道路封閉訊息。

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黃郁凱指出，截至今日下午3時，國道全線交通量為61.4百萬車公里，預估今日交通量可達121百萬車公里，；國道5號方面，北向通過雪隧通過量為1萬7930輛次，比去（2023）年減少10%，目前已經有車多雍塞情況、啟動主線儀控，提醒北向民眾可利用替代道路改道。

對於目前路況，黃郁凱說，北部地區的汐止路段、北向的國道1號新竹路段、國道3號龍潭路段都有車多雍塞情況，中部地區則在台中-竹南系統、中港系統有壅塞情況，埔鹽系統車多，南區的路況大致正常，但國道10號的左營端雙向路段有壅塞情況，另永康一帶有發生車禍，請大家小心駕駛。

黃郁凱說，明天國道1號北向苗栗-湖口路段、國道3號北向關西-大溪路段，雍塞情況會從下午3時持續到晚間8、9時左右。

中部地區方面，黃郁凱說，國道1號北向西螺-埔鹽系統、國道1號北向南屯-后里路段、國道3號北向竹山-中興路段、草屯-霧峰路段、龍井-大甲路段、北向苑裡-香山路段，下午2時過後會有壅塞情況，並持續到晚間9時左右陸續紓解。

國道4號西向潭子系統-豐勢在下午1時到4時會出現車多壅塞、國道6號西向舊正-霧峰，下午6時到7時左右也預估會有壅塞情況，提醒用路人避開壅塞路段；南部地區方面，黃郁凱指出，國道10號西向仁武-左營路段在下午3時到7時會有壅塞情況。

黃郁凱提醒，明日12至21時，國道1號埔鹽系統、虎尾，以及國道3號西濱北向實施匝道封閉，同時間國道3號南投服務區聯外便道也會有匝道封閉措施，並全天封閉國道1號西螺北向入口往西螺服務區岔道。

對於明日北返的用路人，黃郁凱建議，南部與國道5號用路人在上午9時前出發為佳、中部用路人建議12時前出發；另需要使用國道1號、國道3號的用路人，可改走台61線，南投往返台中地區用路人可改走台63線、霧峰往返台中以北則建議改走台74線或國道4號、宜蘭往台北地區則可使用台9線。

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