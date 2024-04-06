《寄生獸：灰色部隊》全昭霓一人分飾兩角！瘋玩「人獸共生」狀態
《地獄公使》、《屍速列車》導演延尚昊，全新南韓影集《寄生獸：灰色部隊》改編自日本作家岩明均經典漫畫《寄生獸》，找來全昭霓「一人分飾兩角」主演，挑戰打鬥戲和想像力大爆發技能，展現「人獸共生」狀態。
記者黃雅琪／綜合報導
全昭霓本次飾演鄭秀仁與海蒂兩個角色，加上許多特效的運用，全昭霓認為這對她來說是很大的突破：「秀仁本來是一個不想要活下去，對於生活不抱任何期待。不過在遇到海蒂之後，受到她的影響讓秀仁感到自己必須要努力活下去。角色心態上的轉變與揣摩，是我很重要的一個功課。」
寄生獸需要運用許多特效來完成，全昭霓也分享：「自己在很多打鬥場面中，因為不知道實際打起來會長什麼樣子，所以依靠很多導演的指示跟示範還有想像力來完成。」
李貞賢演出「灰色部隊」組長，丈夫因寄生獸而死，一場發表寄生獸危害人類的演說震撼人心，延尚昊大讚李貞賢的角色複雜，透過誇張動作掩蓋內心悲傷和憤怒，演技十分出色。《寄生獸：灰色部隊》全6集已在Netflix上架。
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