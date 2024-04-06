泰國徵兵現場超香！「校園正妹、選美皇后」顏值爆表 眾陷戀愛
每年泰國徵兵現場，總會聚集許多顏值爆表的「美男」現身抽籤，超香畫面引起媒體及網友們的關注。今年也出現兩名外貌出眾的徵兵天使，其中不只有選美皇后，還有散發清純氣息的校園大使，兩人手持徵兵報到文件的美照曝光後，讓網友們瞬間陷入戀愛直呼「漂亮到不可思議！」
記者賴禹妡／綜合報導
泰國4月1日至12日進行徵兵抽籤日，今年各地區仍出現許多顏值高的「美男」。在黎逸府甲色威賽縣徵兵點，一名21歲就讀斯巴頓大學（Sripatum University）的變性女孩克拉育班（Parida Kerayuphan），4日就在IG上分享徵兵照，只見她手拿徵兵報到文件，笑得十分甜美，吸引大量網友目光。克拉育在IG擁有超過5萬名粉絲，又是大學校園大使，人氣非常高。
另一位徵兵天使則是選美皇后帕薩拉蓬（Kantong Passarapon），她出現在猜也蓬府的班克渥縣，曾在近百場選美比賽中奪冠，是當地知名的變性人士，IG擁有近5000名粉絲追蹤，可鹽可甜的出眾外貌配上魔鬼身材，讓帕薩拉蓬甚至有「泰國灣天使」的封號。
兩名顏值高到破表的徵兵天使美照曝光後，瞬間引起網路上熱烈討論，眾人紛紛狂讚「漂亮到不可思議」、「此生看過最美的畫面」，還有不少女生自嘆不如。根據泰國憲法，21歲至26歲的本國籍男子，一生必須參與一次兵役抽籤，並根據抽籤結果決定是否需要當兵，若抽中黑籤就不需當兵，但若抽中紅籤，就要面對2年軍旅生涯。不過，變性人士可以提供醫院開立的相關醫療證明申請豁免。