因披薩而爆紅的草仔粿！網友吵翻 客家人稱「艾粄」還是「菜包」
因為必勝客日前推出「芝心雙粿草仔龜披薩」，外型的烏龜模樣讓顧客感到新鮮，而上頭的草仔粿也引起話題，有網友於臉書社團「新竹大小事」裡發文詢問，他提到上頭的「草仔粿」，印象中小時候好像是叫「菜包」，詢問網友是正確的嗎？還是只有新竹人這樣叫？一堆網友回答，有綠色皮的應該叫「艾粄」，白色皮且渾圓的才能叫「菜包」，擅長做客家菜的廚藝老師邱聿涵也幫忙解惑。
記者葉盛耀/綜合報導
家喻戶曉的傳統小吃「草仔粿」是閩南語系的民眾對它的稱呼，農業部設置的「兒童農業網」官網也提到，草仔粿「外型扁平，約巴掌大小，內餡多是將蘿蔔切成絲，再加入豬絞肉、蝦米、乾香菇、紅蔥頭等其他食材，炒熟後包入綠色的糯米糰中，最後再放入電鍋或蒸籠中蒸熟即完成」。
而到了客家人口中，則習慣稱為「艾粄」，但是「草仔粿」與「艾粄」兩者也不能完全說就是同樣的東西，因為客家人習慣吃的艾粄，內餡有分甜、鹹兩種，鹹內餡則和草仔粿很像，有蘿蔔絲、豬絞肉、香菇等；而甜艾粄內餡則有紅豆沙或蜜紅豆，也有人包綠豆沙。
而不管是稱為草仔粿或是艾粄，外層都是綠色的粿皮，因為有加入艾草或是鼠麴草而來，做法是將新鮮鼠麴草、艾草洗淨後，放入滾水中汆燙去除苦澀味，接著冷水冰鎮，擰乾後放入果汁機打成汁液再加入。也就因此，會以艾粄稱呼之。
至於客家菜包，廚藝老師邱聿涵提到，「大多時候是指白色外皮的，而且通常會做得比較渾圓，上頭還往往會捏出尖尖的一條線。它的內餡與艾粄很像，同樣包有蘿蔔絲、蝦米、香菇等，依照各個家庭喜好而有些微不同的配方。」邱聿涵還分享，在台灣北部像是竹北、苗栗一帶，就經常可吃到是以新鮮蘿蔔刨成絲來製作的，並不是常見的蘿蔔乾，她說：「因為正好是盛產蘿蔔季節時，客家媽媽就會拿新鮮的蘿蔔來製作，吃起來別有一番風味。」