King Gnu嗨唱《咒術迴戰》神曲！拿手機播Google翻譯：台北很好玩
日本知名樂團King Gnu由常田大希、勢喜遊、新井和輝、井口理4人組成，他們首度到海外舉辦演唱會，第一站就獻給台北歌迷，6日起一連2天在台北流行音樂中心舉辦，一登場就帶來《咒術迴戰》「澀谷事變」篇的主題曲〈SPECIALZ〉，嗨翻5000位歌迷。
記者陳雅蘭／台北報導
首場上，King Gnu成員唱完8首歌才打招呼，井口理喊台語「大家好」，聽到全場熱情回應後表示：「大家很有精神呢！謝謝！」他也驚訝歌迷都聽得懂日文，笑說：「我們可以交流耶！」
鼓手勢喜遊搞笑自我介紹：「我是大希！」常田大希就說：「去吃小籠包嗎？」隨後勢喜遊就用手機Google翻譯，現場播放語音給大家聽：「中山站很時尚，我覺得台北年輕人都時尚，但沒有勇氣進到店裡面，街上很多粉絲圍著拍照，台北很好玩！」
新井和輝談到第一次到海外表演，感到非常開心，「第一場來台灣真的太好了」，每當成員講完話，對於台下都聽懂並即時給予反饋，新井和輝震驚表示：「欸欸這邊日本嗎，如果知道歌的話，就一起唱吧！」甚至笑說：「那聽得懂的，就跟聽不懂的解釋一下好了！」
演出最後，他們帶來3首安可曲，表演前井口理表示：「感謝大家的安可！很開心！剩下最後幾首了，如果不會唱歌詞的話，一起合唱也可以！」再以《Prayer X》、《Teenager forever》、《飛行艇》結束台北第一天演出。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道