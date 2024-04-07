12星座一周運勢／摩羯座工作注意「犯小人」　巨蟹座有2個↑桃花

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本周運勢重點，感情。
這周感情方面桃花很旺盛，大部分都是對你認真想交往的類型。工作上人際關係不錯，別太傲嬌；感情上對方想認真但是你未必。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作。
這周對方若是口頭答應或是有簽約的機會，很容易沒有下落。工作上很可能沒有後續，別高興得太早；感情上有小桃花，沒有發展性，不是長久的類型。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面要特別注意一下，對方會突然嚴格了起來，或是用高標準審視你。工作上對方後續冷處理，可能造成中斷；感情上發現對方難搞的地方，感情有斷斷續續的跡象，對方還有其他喜歡的對象。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面小心自己的心情影響或是傷害到認真想追求你的人。工作上別太三心二意；感情上有兩個或以上的桃花。
🟡獅子座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周身邊的人正在對你拋出橄欖枝，或是努力吸引你的注意，小心對方未必是真心的。工作上有主動的機會，請務必審視對方的品質；感情上有想跟你玩玩的對象。
🟡處女座
本周運勢重點，日常。
這周身邊的人會很積極想接觸你，想認識你，或是進一步想追求你。工作上你拒絕的機會比較多；感情上有你不想要的桃花類型，或是你不買單。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、感情。
這周運勢不穩定，對身邊的人事也容易不耐煩。工作上最近來的工作機會你都不太想要；感情上對方三心二意，很容易被你發現冷處理喔。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周你的速度放慢，是比較停滯的狀態。工作上小心心情影響工作表現；感情上是不期不待的狀態。
🟡射手座
本周運勢重點，工作、感情。
這周有點擔心，小心過度壓力，有點未雨綢繆。工作上有點擔心沒有後續的問題；感情上需要提醒對方未來的問題。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、感情。
這周有點小人運，要特別當心。工作上有犯小人的跡象；感情上小心劈腿、偷吃。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有閃戀的跡象，但是要小心自己變成備胎、或是對方有猶豫的點。工作上對方態度迂迴，若有好消息先別高興的太早；感情上你可能不是首選。
🟡雙魚座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面對方的桃花旺盛，競爭者眾多。工作上目前有點卡住；感情上小心感情中斷、卡住。
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