大發地震財！美東才剛搖完5小時　業者秒上架「倖存者」T恤遭搶購

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不過美國東北部較少發生地震，因此這場在這個人口稠密地帶2011年以來最強的地震，使得不少人受到驚嚇，但隨後就開始分享各種與這場地震有關的搞笑迷因。
一間位於紐約曼哈頓、距離中央公園不遠的服裝店「大蛙客製T恤」（Big Frog Custom T-Shirts）甚至開始販售印有「我從2024年4月5日紐約地震中倖存」（I SURVIVED THE NYC EARTHQUAKE）字樣的紀念T恤，大發「地震財」。
紀念T恤是白底短袖款式，除了「倖存」字樣外，還有著紐約市的剪影，一件售價10美元。店主柯利（Kerry Colley）透露，在地震發生過後，他馬上交代店經理設計T恤，並透過店內的服裝用印表機直接將圖案印到T恤正面上，快速製作的成品瞬間成為搶手貨，一個下午就賣出了約莫100件。
柯利表示，他們只有將T恤放在展示櫥窗上，並沒有在社群網路進行宣傳，但可能有顧客將照片分享出去，結果一下子就傳開了，「2個小時之後，有人給我看了瘋傳的貼文，瀏覽次數多達195萬次」。
一名顧客表示，自己是在TikTok上看見的，也有客人透露這件T恤是為了紀念這場罕見地震，甚至還有名客人搭了45分鐘地鐵只為了來買這件T恤，一名來自加州的紐約居民指大讚「這是有史以來最有趣的T恤。」
在「大蛙」推出紀念T恤之後，其他賣家也紛紛跟風，目前網路上也出現了多款不同顏色、字體、圖案的T恤，甚至還有長袖帽T款。