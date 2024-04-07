黃子佼買未成年淫片！小禎看著16歲愛女　痛譙前輩：我真心作噁

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小禎表示，她沒有要逼黃子佼尋短，「畢竟這是將來你要面對上帝的！你必須接受法律制裁...必須的！」
黃子佼被檢方查獲隨身硬碟裡有7部女性的私密影像，包含未成年女孩，本人坦承是在論壇付費購買，據了解，佼佼是該論壇的高級會員，擁有瀏覽更多影片的權限，最後一次購買時間為去年7月8日，也就是他6月19日被控訴性騷擾後1個月，檢方以違反《兒童及少年性剝削防制條例》條例，將他為2年緩起訴處分，需向公庫支付120萬元並寫至少1200字的悔過書。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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