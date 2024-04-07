黃子佼買偷拍影片觸法！張小燕被逼表態「是妳一手帶出來的」

黃子佼買未成年淫片！小禎看著16歲愛女　痛譙前輩：我真心作噁

▲黃子佼購買未成年少女不雅片，小禎（左圖）看著16歲女兒，越想越覺得噁心。（圖／胡小禎、黃子佼臉書）
▲黃子佼購買未成年少女不雅片，小禎（左圖）看著16歲女兒，越想越覺得噁心。（圖／胡小禎、黃子佼臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

黃子佼（佼佼）去年6月被控訴性騷擾，最終被害人以具名公開道歉為唯一和解條件撤告，但檢方搜索時發現佼佼持有7部未成年少女偷拍影片，消息震驚社會，演藝圈陸續有藝人表態，也有女兒的小禎（胡盈禎）痛斥：「我真心作噁！」

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▲▼小禎至今沒復胖，瘦身與維持身材的毅力驚人。（圖／胡小禎臉書）
▲▼小禎要黃子佼（下圖）面對上帝的審判。（圖／胡小禎臉書）
▲黃子佼被發現性騷擾案爆發後還在購買偷拍片。（圖／黃子佼臉書）
今（7）日凌晨，小禎在IG限時動態以黑底白字寫下：「看著我16歲的女兒...我真心作噁！不可能吧！有人居然對未成年如此著迷？什麼點？我真的想懂你的心態...可是我真的不懂！怎麼會這麼噁心！」語氣相當不可置信、激動。

小禎表示，她沒有要逼黃子佼尋短，「畢竟這是將來你要面對上帝的！你必須接受法律制裁...必須的！」

▲小禎重話譴責黃子佼。（圖／胡小禎IG）
▲小禎重話、公開譴責黃子佼。（圖／胡小禎IG）
黃子佼被檢方查獲隨身硬碟裡有7部女性的私密影像，包含未成年女孩，本人坦承是在論壇付費購買，據了解，佼佼是該論壇的高級會員，擁有瀏覽更多影片的權限，最後一次購買時間為去年7月8日，也就是他6月19日被控訴性騷擾後1個月，檢方以違反《兒童及少年性剝削防制條例》條例，將他為2年緩起訴處分，需向公庫支付120萬元並寫至少1200字的悔過書。

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