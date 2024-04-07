傳劉嘉玲拍戲遲到遭鄭裕玲賞巴掌！兩大影后「不合多年」真相大白
香港兩大影后劉嘉玲、鄭裕玲屢傳不合好多年，曾有人說劉嘉玲拍戲遲到，遭到鄭裕玲賞巴掌的傳聞。劉嘉玲主持的中國大陸綜藝節目《嘉人自友約》，近日邀請鄭裕玲來當嘉賓，兩人親自還原「賞巴掌傳聞」內幕，其實都是遭到有心人士惡意曲解，影后們私下其實一直有來往、關係不錯。
記者黃雅琪／綜合報導
鄭裕玲受邀上劉嘉玲主持節目《嘉人自友約》，親自還原「賞巴掌傳聞」內幕，她說當年與劉嘉玲一起拍攝電視劇《流氓大亨》的時候：「有一天我們全體的演員都要在這邊，我看全體都到了，還有一個劉嘉玲還沒有到，我的語氣是溫柔的問『妳幾點鐘通告？』可能有人聽說了，就把這個事情放了很大。」
劉嘉玲提到當年憑藉《阿飛正傳》入圍香港金像獎影后時，所有入圍者只有她到典禮現場、勝券在握，沒想到最後輸給了鄭裕玲的《表姐，你好嘢！》，劉嘉玲坦言慘敗後很挫折：「妳那一年赢了我，給我帶來多大的失落感。」鄭裕玲則說當年她因為拍戲無法到場，而且看過《阿飛正傳》覺得劉嘉玲演得很好，自己獲獎無望就乾脆沒去了！劉嘉玲如今早已釋懷：「《表姐，你好嘢！》真的好好看，我輸給Do姊（鄭裕玲）完全是我心服口服的，就是我那個時候太年輕了。」
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