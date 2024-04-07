新北綠議員捐2千元賑災遭酸爆　史書華力挺！嗆民眾黨道德綁架

▲新北市議會民進黨團總召張維倩等28位議員宣布，捐出薪資2000元，共5.6萬元。（圖／資料照片）
▲新北市議會民進黨團總召張維倩等28位議員宣布，捐出薪資2000元，共5.6萬元。（圖／資料照片）

記者何哲欣／台北報導

花蓮遭強震襲擊，滿目瘡痍，各地善心人士紛紛捐款協助。28名民進黨新北市議員日前也宣布，將捐5.6萬元賑災，但因等同每人兩千元，遭到質疑。不過挺綠網紅「盾牌牙醫史書華」聲援民進黨議員，並嗆捐錢都是善意，不需要比較，並嗆民眾黨，「這種道德綁架的廢物政客才真的太離譜了」。

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28名民進黨新北市議員合捐5.6萬元，民眾黨立委張啟楷辦公室主任王如意說，立法院長韓國瑜捐出就任立法院院長以來的所有薪資所得、高雄市長陳其邁捐出一個月薪資、金門縣議長洪允典捐款30萬元、副議長歐陽儀雄捐款10萬元，連金門縣議會全體職員每人都捐出一日薪資所得，雖然不能進行道德綁架，但沒有對比就沒有傷害，新北市議會民進黨28位議員捐款幫助花蓮鄉親，5.6萬元的金額真的是太離譜了！

史書華說，他自己至今捐公益善款上千萬元，捐烏克蘭兩百萬元跟救護車數十台，土耳其150萬元、日本124萬，台灣疫情期間也是數百萬元在捐，「同樣是公益，被你們藍白網軍潑糞成什麼樣子？捐給北市聯醫數十萬防疫物資，還被抹黑告了一堆不起訴的，現在你們民眾黨來說別人捐太少？」

史書華嗆，民眾黨就是在道德綁架，噁心死了，「出來叫你們（民眾黨主席）柯文哲看捐多少啊！這種道德綁架的廢物政客才真的太離譜了。」
 

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