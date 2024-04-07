北市勞動局邀請25業者舉辦現場徵才943個工作機會　最高薪資47K

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動局長高寶華表示，綜觀本週廠商提供職缺，多為進入門檻低的工作，包括銷售專員、行政人員及服務人員等，但有助打造自己培養全方位的戰鬥能力，「萬丈高樓平地起」，只要開始行動，一步一腳印踏實地往前走，用您的職場戰鬥力來賺取自己的好人生。
臺北市就業服務處表示，高薪部份寶雅國際儲備店經理可達47K，東棧(凡登東棧商務旅店)房務人員高薪45K，歐奇餐飲內場正職廚師、六角國際餐食服務櫃台人員及台灣吉野家門市儲備幹部40K。兼職餐飲服務員的部分則以饗樂餐飲(Q Burger)時薪205元。
另外，這次的兼職、計時人員工作機會數達328個，其中148個起薪均高2於190元，時薪調幅大，時間彈性，工作易入手，適合短期打工、中高齡求職者及二度就業民眾。此外，長照服務人力需求持續擴大，私立永欣居家長照居家照顧督導員高薪51.2K；台灣居護(私立聯承居家長照)居服員時薪高達650元。
就服處指出，本週「疫後改善缺工擴大就業方案」職缺薪資為「錢櫃」中班正職42.5K、夜班正職、吧台正職37.5K、清潔人員30.5K、時薪人員高薪203元，「剛剛」內外場正職33.3K～38.2K，「六角國際」飲料調製員32K～36K，兼職時薪183起。民眾經就服站專案推介錄用後，除了原有薪資外，最長可領12個月之「專案缺工就業獎勵」（一般身分失業勞工全職每月6,000元；中高齡等特定對象失業勞工全職每月1萬元、部分工時每月5,000元），有意從事旅宿餐飲業的朋友們，可以把握此加薪大好機會！
本週徵才活動地點，9日在內湖及北投就服站舉辦，10日在西門就服站舉辦，11日在信義、南港東明青銀及艋舺就服站舉辦，12日在西門及景美就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，勞動局篩選之優質廠商，本年度在本市皆無發生重大勞資爭議、違反勞動法令且情節重大，或發生無薪假等狀況，求職朋友可放心面試。
勞動局為勞工把關，篩選優質廠商目前皆無重大勞資爭議或違反勞動法令及無薪假狀況，讓求職者安心求職。參與廠商皆經主辦單位就業服務處嚴格把關，求職朋友可放心面試。就業媒合服務完全免費，參加即可面試！