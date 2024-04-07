寶林茶室案！代班廚師糞便檢出邦克列酸　王必勝曝「再驗27處」

北市勞動局邀請25業者舉辦現場徵才943個工作機會　最高薪資47K

▲北市就業服務處下周舉辦徵才。（圖／勞動局提供）
▲北市就業服務處下周舉辦徵才。（圖／勞動局提供）

記者邱新博／台北報導

臺北市就業務服處所屬各就服站將於113年4月9日至4月12日邀集25家旅宿餐飲、娛樂休閒、門市零售、電銷、物業管理及長照服務等辦理現場徵才活動，共釋出943個工作機會，歡迎社會新鮮人、準備求職或轉職、銀髮族及二度就業需求的民眾，親自至臺北市各就業服務站參加現場徵才活動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動局說明，本週徵才廠商有饗樂餐飲(Q Burger)、微笑單車(捷安特YouBike)、穴吹公寓大廈管理、永欣居家長照、安馨居家長照、和德昌麥當勞(南京六店、汐止餐廳及景美店)、荷蘭商愛特思(ZARA)、錢櫃(忠孝)、剛剛、歐奇餐飲(OGGI歐奇窯烤披薩)、六角國際事業(日出茶太及英格莉莉)、愛關懷居家長照、聯承居家長照、溫邸家居家長照、新光三越百貨、亞尼克菓子工房、三商餐飲、寶雅國際、安喬公寓大廈管理維護、捷正公寓大廈管理維護、東棧、台灣吉野家、統一生活事業(康是美)、全家便利商店、顯榮國際(IPCC)共計25家企業。歡迎民眾踴躍參加，把握與人資直接面試的良機。

勞動局長高寶華表示，綜觀本週廠商提供職缺，多為進入門檻低的工作，包括銷售專員、行政人員及服務人員等，但有助打造自己培養全方位的戰鬥能力，「萬丈高樓平地起」，只要開始行動，一步一腳印踏實地往前走，用您的職場戰鬥力來賺取自己的好人生。

臺北市就業服務處表示，高薪部份寶雅國際儲備店經理可達47K，東棧(凡登東棧商務旅店)房務人員高薪45K，歐奇餐飲內場正職廚師、六角國際餐食服務櫃台人員及台灣吉野家門市儲備幹部40K。兼職餐飲服務員的部分則以饗樂餐飲(Q Burger)時薪205元。

另外，這次的兼職、計時人員工作機會數達328個，其中148個起薪均高2於190元，時薪調幅大，時間彈性，工作易入手，適合短期打工、中高齡求職者及二度就業民眾。此外，長照服務人力需求持續擴大，私立永欣居家長照居家照顧督導員高薪51.2K；台灣居護(私立聯承居家長照)居服員時薪高達650元。

就服處指出，本週「疫後改善缺工擴大就業方案」職缺薪資為「錢櫃」中班正職42.5K、夜班正職、吧台正職37.5K、清潔人員30.5K、時薪人員高薪203元，「剛剛」內外場正職33.3K～38.2K，「六角國際」飲料調製員32K～36K，兼職時薪183起。民眾經就服站專案推介錄用後，除了原有薪資外，最長可領12個月之「專案缺工就業獎勵」（一般身分失業勞工全職每月6,000元；中高齡等特定對象失業勞工全職每月1萬元、部分工時每月5,000元），有意從事旅宿餐飲業的朋友們，可以把握此加薪大好機會！

本週徵才活動地點，9日在內湖及北投就服站舉辦，10日在西門就服站舉辦，11日在信義、南港東明青銀及艋舺就服站舉辦，12日在西門及景美就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，勞動局篩選之優質廠商，本年度在本市皆無發生重大勞資爭議、違反勞動法令且情節重大，或發生無薪假等狀況，求職朋友可放心面試。

勞動局為勞工把關，篩選優質廠商目前皆無重大勞資爭議或違反勞動法令及無薪假狀況，讓求職者安心求職。參與廠商皆經主辦單位就業服務處嚴格把關，求職朋友可放心面試。就業媒合服務完全免費，參加即可面試！

政大徵才博覽會登場！120家企業釋出上萬名職缺、赴日工作起薪50K

缺工率創11年新高！37%企業要擴編　3大行業徵才夯

Line Pay啟動徵才！員工超爽福利曝 上班日早餐免費拿

世界最南郵局徵才！「企鵝郵局」招募鏟屎官　收發郵件還要數企鵝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞