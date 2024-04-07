港片「4大惡人之首」何家駒！變態角色超傳神 吸毒嗜賭淒涼離世
資深港星李修賢，曾演出電影《公僕》奪得香港電影金像獎、金馬獎雙科影帝的殊榮。近年活躍於抖音平台，李修賢在最近一支影片中談及港片「香港四大惡人」，提到曾在《替天行道之殺兄》中演出變態角色的已故演員何家駒，生前吸毒、嗜賭，晚年抱病離世。
記者黃雅琪／綜合報導
李修賢早年多演出警匪動作片警官角色，正義形象深受觀眾喜愛，近年他轉戰抖音平台，與觀眾暢聊拍片心得、騎重機半退休生活，粉絲人數破百萬、人氣不減當年。李修賢在影片中聊到與成奎安、黃光亮、李兆基並稱「港片4大惡人」的何家駒，直誇他是很有才華的人，加入娛樂圈前任職警務人員，曾辦過中文報紙、開設製片公司，但晚年卻淒涼離世。
李修賢爆料何家駒生前好賭：「3天把他所有的資產全部輸掉！」不僅嗜賭成癮還染上毒癮，賺錢快花錢也快，戶頭只有幾百元港幣，李修賢說：「結果（何家駒）晚年很慘，沒有工作、賺不到錢，躲在深圳那邊最低成本生活，人也特別瘦。」何家駒2015年因器官衰竭病逝，享壽66歲，一生無兒無女也沒有親人，後事全靠好友曹查理打理。
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