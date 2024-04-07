「胡小姐跟游家5人都是新北人」 侯友宜：決不放棄任何一絲希望
花蓮強震造成13死，目前仍有6人失聯，其中游姓一家5口在砂卡礑步道失聯，昨已找到2人遺體，另有一名獨自到花蓮旅遊的21歲胡姓女子，昨也尋獲遺體。新北市長侯友宜在臉書說，胡女與游姓一家都是新北市民，但只要有任何一絲希望，搜救人員絕對不會放棄 ！
記者何哲欣／台北報導
侯友宜說，花蓮強震後，前往第一線馳援的所有搜救人員不曾放棄任何希望， 持續在災害現場與天搶命，沒想到還是傳來令人遺憾的消息。家屬通報在花蓮失聯的新北市民中，年僅21歲的胡小姐被救難人員在砂卡礑步道山崩斜坡中找到時已經不幸罹難，胡小姐剛從樹林高中畢業才三年多，這次獨自到太魯閣國家公園旅行，沒想到竟在砂卡噹步道遭逢不幸，「一條年輕的生命因地震就此消逝，令我深深感到不捨與難過。」
侯友宜也提到，同一時間失聯的游姓一家五口，也是新北市民，從一開始得知失聯的消息後， 就讓他非常掛心，除了不斷在心底為游家5人祈福， 一心盼望著能有令人振奮的消息傳回來，目前搜救隊員找到的兩名罹難者，但游媽媽和另外兩個年幼的孩子都還下落未明，但只要有任何一絲希望，搜救人員絕對不會放棄！
侯友宜說，已經在第一時間要求社會局務必全力協助關懷家屬所需，教育局也已會同校方組成關懷小組，提供家屬各項災害救助。天災無情，人有情，一定會盡全力陪伴家屬度過最艱難的時刻。