天才小史Strasburg退休！2019年助國民奪首冠　簽78億肥約僅丟8場

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從2020年至2022年，Strasburg因傷僅出賽8場，且在2021年接受了手術治療胸廓出口症候群。「天才小史」曾在2022年嘗試復出，但僅投了一場比賽，但並未能恢復至巔峰狀態，主投4.2局被擊出8支安打失掉7分，防禦率高達13.50，最終只能提前關機。
《華盛頓郵報》在 2023 年 6 月報導，Strasburg面臨「嚴重的神經損傷」，這讓團隊對他是否能再次重返投手丘感到「越來越懷疑」。2023年8月傳出Strasburg計劃退休的消息，但最後退休記者會被推遲，主要原因是Strasburg與球團爆出合約爭議才暫緩。
國民隊總經理Mike Rizzo今年2月透露，Strasburg「身體不處於棒球狀態」，意味著天才小史回到球場的機率渺茫，現階段的目標是「試圖讓自己的身體恢復到能夠正常生活的狀態」。
考量到身體狀況已經無法負荷，加上與球團的合約問題也解決，Strasburg正式告別球場，他的投球天賦和對國民隊的貢獻都將永遠被球迷記得。
一代棒球天才Stephen Strasburg
Stephen Strasburg出身於聖地牙哥州立大學，Strasburg於2010年對匹茲堡海盜迎來大聯盟生涯首秀，令人難忘的是，小史在那一場比賽狂飆14次三振。
自2010年至2022年，Strasburg在大聯盟打滾13個賽季，期間3次入選全明星賽。2019年世界大賽，他立下汗馬功勞，對休斯頓太空人兩度摘下勝投，榮獲當年世界大賽MVP，並為國民隊奪得隊史唯一一座世界大賽冠軍。
Strasburg生涯投球成績為113勝62敗、生涯防禦率3.24、WHIP值1.10，平均每九局可投出10.5次三振，證明了他在健康狀態下無可匹敵的超強實力。
然而，Strasburg的職業生涯不斷與傷病對抗，他在菜鳥賽季就接受Tommy John手術，並在接下來的幾年因各種傷痛問題，影響了他的出賽場次。
儘管受到傷病的困擾，Strasburg在場上的表現始終令人印象深刻，他生涯三度單季超過200K，包括2014年34場先發出賽，投出該季國聯最多的242次三振，以及2019年以單季251K刷新生涯單季個人新高，並以18勝成為國聯勝投王。
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