南亞工廠大火！濃煙狂竄傳出惡臭味 侯友宜提醒：下風處要戴口罩
新北市泰山區南亞塑膠廠今（7）日凌晨發生火警，新北市長侯友宜一早緊急到現場關切，並提醒市民，經環保局模式模擬結果，影響範圍為泰山、五股、林口、三重、新莊，下風處民眾特別留意注意，敏感族群建議配戴口罩、盡可能待在室內並且緊閉門窗！
記者何哲欣／台北報導
侯友宜說，南亞工廠火警，現場除消防人員持續努力將火勢撲滅中，環保局也持續在場監測空氣品質，經擴散模擬結果及微型感測器數據分析顯示，目前影響範圍主要為林口與桃園龜山一帶。請相關地區民眾特別留意，外出記得配戴口罩，盡可能待在室內並緊閉門窗。
侯友宜說，由於傳出火警的工廠為製作零食塑膠袋內膜工廠及倉庫用途，消防人員第一時間到達現場，總計已派出2大1中25分隊，機器人3部，水庫車20部、排煙車4部、化學車4部、空拍機1部，共72車155名消防人員前往搶救，於清晨三點半控制火勢，無人受困。
侯友宜說，他也前往現場掌握整個救災情況，並要求包括區公所、交通局、環保局、衛生局、經發局等相關單位持續監控火警可能造成的影響並且即刻因應！還是要再三提醒影響範圍內的市民朋友外出記得配戴口罩，盡可能待在室內並緊閉門窗。