地震後不只注意居家安全！醫師曝「6大心理後遺症」：恐影響自信

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1、恐懼
地震可能引起強烈的恐懼和恐慌。強烈的噪音和地面的劇烈搖晃增加了經歷者的焦慮和恐懼。心中存在地震可能重複並威脅生命安全的恐懼。這種恐懼可能在地震之後持續很長時間，並引起行為和社會關係的變化。
2、壓力和焦慮
經歷地震及其造成的破壞可能會增加人們的壓力和焦慮。人們可能面臨擔心未來再度地震的恐懼，擔心自己和家人的安全，擔心財務損失。這個問題可能在地震之後持續很長時間，並對心理健康產生不利影響。
3、嚴重的憂鬱和焦慮
地震可能是生活痛苦和悲傷的經歷，導致嚴重的憂鬱和焦慮。失去親人，生活環境損壞以及失去住宿可能會使人感到不安和不舒服。這種憂鬱和焦慮可能在地震之後持續多年，並對生活品質產生重大影響。
4、創傷後壓力症候群（PTSD）
有些人在經歷地震後可能會患上創傷後壓力症候群（PTSD）。可能包括記憶力減退、持續的焦慮恐慌感、生理衝動和壓力感增加和焦慮。患有PTSD的人可能在工作、人際關係和日常活動中遇到問題。
5、日常生活的不確定性
地震可能會引起人們日常生活中的不確定性。人們可能面臨工作安全、住房安全以及水電等基本設施的擔憂。這種不確定性可能會降低自信心和處理問題的能力。
6、社會關係的改變
地震可能會導致人們社會關係的變化。可能害怕未來的地震以及自己家人的安全；他們可能會謹慎地建立社會關係。
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