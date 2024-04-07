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地震後不只注意居家安全！醫師曝「6大心理後遺症」：恐影響自信

▲4月3日7.2地震全台震撼有感，引發不少人陷入不安、恐懼。名日文化分享醫師周伯翰的提醒，震後不只注意居家安全，更要留意「6大心理後遺症」，嚴重可能患上創傷後壓力症候群、降低自信。（圖／NOWnews攝影中心）
▲4月3日7.2地震全台震撼有感，引發不少人陷入不安、恐懼。名日文化分享醫師周伯翰的提醒，震後不只注意居家安全，更要留意「6大心理後遺症」，嚴重可能患上創傷後壓力症候群、降低自信。（圖／NOWnews攝影中心）

記者蕭涵云/綜合報導

4月3日台灣東部海域發生芮氏規模7.2強震，全台震撼有感，至今餘震「逼近700次」，引發不少人陷入不安、恐懼，甚至時時覺得有地震發生。名日文化分享醫師周伯翰的提醒，要民眾經歷地震後不只注意居家安全，更要留意「6大心理後遺症」，心中的恐懼可能持續很長時間，增加人們的壓力和焦慮，嚴重將可能患上創傷後壓力症候群，影響工作、人際關係，會降低自信心和處理問題的能力。

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本次芮氏規模7.2強震，是台灣921後的最大地震，至今餘震頻頻、逼近700次，讓不少人時時覺得好像有地震發生，陷入不安、恐懼。名日文化便分享身心科醫師周伯翰的提醒，民眾經歷地震後除了要注意居家環境、建築物的安全，更要留意「6大心理後遺症」。提醒民眾，除了外在環境的安危，也要多關心自身心理健康，因為心理也是需要「災後重建」的，若遲遲難以恢復平靜，建議可求助精神科醫師和心理師。

▲花蓮外海發生7.2級強震，林右昌下午召開記者會說明，累計目前為10死、1123傷、634受困與13失聯。（圖／記者葉政勳攝，2024.04.05）
▲花蓮外海發生7.2級強震，最大震度的花蓮天王星大樓倒塌、蘇花公路山崩。（圖／記者葉政勳攝，2024.04.05）
1、恐懼
地震可能引起強烈的恐懼和恐慌。強烈的噪音和地面的劇烈搖晃增加了經歷者的焦慮和恐懼。心中存在地震可能重複並威脅生命安全的恐懼。這種恐懼可能在地震之後持續很長時間，並引起行為和社會關係的變化。

2、壓力和焦慮
經歷地震及其造成的破壞可能會增加人們的壓力和焦慮。人們可能面臨擔心未來再度地震的恐懼，擔心自己和家人的安全，擔心財務損失。這個問題可能在地震之後持續很長時間，並對心理健康產生不利影響。

3、嚴重的憂鬱和焦慮
地震可能是生活痛苦和悲傷的經歷，導致嚴重的憂鬱和焦慮。失去親人，生活環境損壞以及失去住宿可能會使人感到不安和不舒服。這種憂鬱和焦慮可能在地震之後持續多年，並對生活品質產生重大影響。

4、創傷後壓力症候群（PTSD）
有些人在經歷地震後可能會患上創傷後壓力症候群（PTSD）。可能包括記憶力減退、持續的焦慮恐慌感、生理衝動和壓力感增加和焦慮。患有PTSD的人可能在工作、人際關係和日常活動中遇到問題。

5、日常生活的不確定性
地震可能會引起人們日常生活中的不確定性。人們可能面臨工作安全、住房安全以及水電等基本設施的擔憂。這種不確定性可能會降低自信心和處理問題的能力。

6、社會關係的改變
地震可能會導致人們社會關係的變化。可能害怕未來的地震以及自己家人的安全；他們可能會謹慎地建立社會關係。

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