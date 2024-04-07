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富邦悍將終於贏球！李雅英敲碗「我想跳MVP舞」超仙舉動球迷暈了

▲富邦啦啦隊成員李雅英見到球隊終於拿下今年球季首勝非常興奮，不僅發文慶祝，更在底下留言許願：「我很想跳MVP舞！」（圖／李雅英IG）
▲富邦啦啦隊成員李雅英見到球隊終於拿下今年球季首勝非常興奮，不僅發文慶祝，更在底下留言許願：「我很想跳MVP舞！」（圖／李雅英IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

中華職棒富邦悍將昨（6）日以12：０大勝台鋼雄鷹，不僅終止開季4連敗，還拿下本季首勝，讓許多球迷感動落淚。為此，才剛加入富邦啦啦隊Fubon Angels的韓國女神李雅英就特別發文慶祝，而且還很可愛地在底下留言，「我很想跳ＭVP舞！」讓網友們拍手叫好。

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昨日富邦悍將來到澄清湖棒球場作客，迎戰新球隊台鋼雄鷹，光是前面3局就海灌7分，洗刷前天被完封的恥辱，還把分數通通打回來，讓所有支持富邦的球迷通通感動掉淚，終於不再是超越勝負的感動。

▲李雅英。（圖／李雅英IG）
▲李雅英加入Fubon Angels後，與李晧禎、南珉真成為外援三本柱。（圖／李雅英IG）
為此，Fubon Angels成員李雅英就在IG上發文慶祝，「FubonGuardians，好帥好帥！今天取得了首勝，以後也像今天一樣繼續勝利吧！Fubon Angels會為你加油的！」

可愛的是，李雅英還在底下留言，「我很想跳MVP舞！」期盼下次富邦悍將能在主場新莊棒球場取勝，讓她能如願以償站上草皮跟MVP球員跳舞。粉絲見到後紛紛笑翻，「沒有問題，有機會的！」、「我也想看」。不過PTT網友則開玩笑地表示，「邦邦能贏就很難得了」、「我看是很難哦」、「待久的FA就會發現MVP舞跳的次數相對來得少。」

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▲李雅英發文後繼續在底下留言許願，「我很想跳MVP舞！」（圖／李雅英IG）
▲李雅英發文後繼續在底下留言許願，「我很想跳MVP舞！」（圖／李雅英IG）

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