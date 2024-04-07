丁噹穿絕美白紗登場！唱到一半被他「當眾求婚」單膝下跪、亮戒指
「全民情歌天后」丁噹在結束台北、高雄三場《夜遊 A Night Tour》演唱會，日前帶著全新演唱會前往廣州，和歌迷再歡唱一夜，想不到唱到一半卻出現突發事件，一名歌迷突然衝到台前單膝下跪、亮戒指，對著穿白紗的丁噹「當眾求婚」，引起全場歡呼。
記者黃雅琪／綜合報導
丁噹廣州開唱以〈夜遊〉為引，開啟這晚的派對，正當大家沉浸在丁噹的歌曲時，一名歌迷突然衝到台前，無預警單膝下跪、拿出戒指，愛意滿滿要求婚丁噹，丁噹對這突如其來的「熱情」感到「受寵若驚」，巧妙地用下一首要唱的歌化解，然後在大家的歡呼聲中獻上〈手掌心〉。
第一次被求婚的丁噹透露，在演唱會前幾天曾去五台山拜月老，演唱會緣分就來了！不過她透露「第一次被求婚」時腦筋一片空白，但她也看得出對方比她緊張，因為歌迷手上的戒指盒拿反、對著自己。演出結束後，丁噹還特意在微博發文祝福這位歌迷：「祝福你能早日遇到未來的另一半，被你疼愛在手掌心的女孩，以後可以帶她一起來看我的演唱會。」
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