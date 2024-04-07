王建民曾收過「天才小史」簽名手套！轉戰國民第一年就留作紀念
國民隊投手「天才小史」Stephen Strasburg今（7）日正式退休，中信兄弟投手教練王建民過去旅美時期，不但加入紐約洋基，還在2010年轉戰華盛頓國民，王建民因為當時在復健賽認識Stephen Strasburg，王建民還保留跟他當時交換的簽名手套，當作紀念。王建民透露，他很認真，也有自己的想法，當時球團為保護他，也訂下一些條款，避免過度使用。
記者吳政紘/綜合報導
王建民在2010年，因為肩傷投復健賽，因此認識Stephen Strasburg，他回憶，當時Stephen Strasburg才剛簽約，但是兩人也有一點互動。
對Strasburg的印象，王建民說：「他也是很認真的投手，說他天才，其實他也蠻認真在做他自己的東西。」大家都叫他「天才小史」但王建民表示，他本身素質很好，加上他後天的訓練，造成比較不一樣，幅度更大，他因為手受傷，剛開始簽的時候，球團就是保護，那時候稍微有點撕裂，就用局數下去控制他的投球數。
對於Strasburg的人氣有多旺？王建民回憶：「在DC(華盛頓)比賽，他上場時，整場就會歡呼。 球團真的對他很重視，他簽了也蠻高的合約。」
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