地震重創花蓮太魯閣！晶英酒店319位旅客平安離開　2萬人讚聲加油

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受到重創的花蓮太魯閣，至今搜救活動仍持續進行中。親歷這場天災的太魯閣晶英酒店，今回報「已協助319位所有旅客平安離開」，分享見證無數救難英雄的奉獻與付出，由衷感謝所有來自台灣各地的特搜人員、醫護人員、東部工程處、花蓮縣政府各局處、中央災害應變中心、以及各屆鼎力投入的協助與資源。
太魯閣晶英酒店表示，「因為各救援單位展現出精湛和高效的行動復元力，讓鐵路迅速恢復通車﹑蘇花快速道路補強，工務段人員更與時間賽跑，不分晝夜積極完成初步搶通全線聯外交通，讓因地震受困的旅客能疏離區域，平安回家」。並透露酒店數日來的協助經過。
官方分享，「位於天祥的太魯閣晶英酒店安全無虞，團隊迅速整合編列客務、房務、餐飲、特搜專任協助、公共事務和台北辦公室共同成立緊急應變小組，在通訊中斷與初期狀況不明的情況下，不僅擔負照顧319位留宿於此的旅客」，同時基於資源共享、將心比心的精神，「啟動收容與關懷機制，由於鄰近各個住宿環境無法有電力，提供盥洗，臨時休憩，以及免費供應近500人的餐飲需求」。
業者透露「因飯店設有足夠的發電負載設備，能穩定供應水電，所以也主動協助前進指揮所設立據點，並提供通訊與人員工作和休息環境，並全力配合救災﹑緊急安置﹑人員調度﹑飲食協助等作業」。
太魯閣晶英酒店感性地說「天災從不選擇我們準備好的時間降臨，面對這樣艱困的時刻，太魯閣晶英酒店想要再次感謝所有參與救助的人員，也感謝堅守崗位的所有同仁與夥伴，成功讓所有人回到溫暖的家。我們也堅信，在所有人的努力下，會需要一點時間，在不久的將來，太魯閣會恢復往日的平靜和壯闊」。
太魯閣晶英酒店粉專上更提到，「感謝所有給予飯店幫助﹑支持與鼓勵的每個人，謝謝努力不懈讓我們回到平安的人員，也感謝全力照顧旅人﹑協助照護需要被幫助的人」，坦言「也許過程無法盡善盡美，但是我們真的有努力照顧夥伴，最後才是自己的全體員工（這個太讓我們自己感動！）」。
該文已吸引超過2萬人按讚打氣，有網友深表支持「太魯閣雖然受重傷了，但相信有一天一定還能站起來，也希望酒店能夠繼續經營，請加油。也辛苦所有的工作人員，期待再相逢」；留言區一片眾人力挺的祈禱加油，讓人相當感動。
目前太魯閣晶英酒店將停業時間延長至4月30日，除了以平安撤離旅客及員工為主要目標，同時將進行館內安全檢查，停業時也將全力協助處理旅客取消或延期訂房相關事宜。
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