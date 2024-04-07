中職／曾頌恩3分砲再發威！中信兄弟暴打桃猿 曾仁和狂失8分
曾頌恩打瘋了！中職中信兄弟今（7）日在大巨蛋遭遇樂天桃猿，也是兩隊三連戰最後一場，結果2局上中信兄弟一輪猛攻，曾頌恩轟出3分砲帶領下，單局雙安，幫助中信兄弟目前以8：0大幅領先，此外，中信兄弟也單局突破8分，送給曾仁和生涯最慘先發的紀錄。曾頌恩曾在3月31日對戰味全龍隊比賽開轟，今天又再度扛出全壘打，本季2發全壘打都在大巨蛋出現。
記者吳政紘/台北報導
中信兄弟此役推出猛登先發，他首局就發威，利用三振連續解決陳晨威跟林立，雖然被梁家榮敲出二壘安打，但卻安然守住不失分。
曾仁和先發首局過關，但2局發生控球危機，被曾頌恩敲安後，中信兄弟利用短打推進，高宇杰適時安打，加上江坤宇短打又形成內野安打上壘，岳政華、王威晨連續安打，許基宏獲保送，陳俊秀敲安再下一城，曾頌恩一棒轟出左外野3分砲，也讓中信兄弟打線大爆發。
樂天桃猿林子偉先發鎮守游擊，他也前往投手丘跟隊友加油打氣，不過曾仁和狀況不穩，已經創下生涯最慘一役。曾仁和上次先發失5分以上的比賽，要回到2023年7月23日，他對味全龍主投4局失7分(6責失），但今天曾仁和2局就狂失8分，已經創下生涯最慘紀錄。
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