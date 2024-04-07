山本由伸海外賽遭震撼教育！返美後表現回穩　有無機會問鼎新人王

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山本由伸自小學時代開始，就學會曲球的投法，並表示直到今日自己的曲球投法「幾乎沒變」。山本的曲球不僅是他的武器球種，更是他個人的一大特色，這顆曲球也被網紅「棒球忍者」Rob Friedman稱之為「溜溜曲球」。
而根據美國棒球數據網站「FanGraph」過去的預測，山本由伸的大聯盟第一個賽季，預測為出賽29場，戰績為12勝9敗、防禦率3.97成績，預計能夠投滿184局，這樣的投球局數會是聯盟第23名，也看好山本能夠一整季健康出賽，同時值得注目的還有山本由伸的奪三振率，預測將會來到9.78，高於聯盟平均水準不少。
而去年賽季的國聯新人王，由響尾蛇隊的台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）拿下，他得到評審團全票肯定，大都會隊的日籍好手千賀滉大，則是拿到22張選票，居國聯新人王排行第2。
而千賀滉大去年賽季初登大聯盟，表現也相當亮眼，共計出賽29場，拿下12勝7敗，在166.1投球局數當中，飆出202次三振，另投出77次四壞，平均每9局可以投出10.9次三振，自責分率則是2.98。
山本由伸目前在大聯盟的樣本數仍舊太少，還是要持續透過好投，證明自己的實力，而若要奪下新人王，勢必要繳出與千賀滉大差不多優異的成績，甚至得需要表現得更好。而山本由伸3場比賽累計下來，主投11局被打出9支安打，失掉5分，這5分通通都是首爾海外戰的失分，返美後兩場比賽都沒有丟分，目前已經連續10局無失分，防禦率則是為4.09。
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