出席鄭南榕追思紀念會　蔡英文：向世界證明我們是好國好民的台灣

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蔡英文提到，鄭南榕當年的勇氣和犧牲啟發台灣人民，積極爭取民主開放的社會，在走過艱辛的民主化道路後，言論自由成為了台灣重要的民主燈塔，台灣更成為亞洲民主自由最重要的地方。
蔡英文指出，無論是去年的人類自由指數，或是經濟學人在今年公布的民主指數，台灣都是亞洲第一，這些成果來自全體台灣人民的努力，然而，台灣擁有的民主自由並非屹立不搖，威權主義的擴張和假訊息的攻擊是全球性的挑戰，也對台灣的民主自由形成莫大的威脅。
蔡英文提到，台灣站在民主防線的最前緣，這幾年來，也和民主國家加強合作，分享防制假訊息的經驗，為守護民主自由的價值而努力，促進民主發展的工程需要凝聚各方的力量，更需要世代的傳承，對這一代的人來說，過去威權統治的台灣是我們成長的記憶。
蔡英文說，對下一代的年輕人而言，在音樂祭上舉著傳達自己理念的旗幟、在網路上論述自己的想法和立場，都是習以為常的生活，因為民主自由的價值已經是台灣人內建的基因。
「今天，我們一起站在這裡緬懷鄭南榕，也要讓更多人了解歷史和國家發展的軌跡！」蔡英文表示，政府除了訂定言論自由日，也在過去8年，系統性地推動轉型正義的工程，持續深化台灣的民主，打造更開放的社會，就是希望能夠實現鄭南榕所說，要讓台灣成為一個自由的國度。
蔡英文提及，這幾天，除了在金寶山的紀念儀式，在全國各地也都有音樂會、展覽等相關活動，她要謝謝所有長期為深化民主、捍衛言論自由而努力的民間團體以及年輕夥伴，她也期待，台灣能因為共享的普世價值，持續和民主陣營站在一起，貢獻良善的力量，向世界證明，「我們就是好國好民的台灣，我們也以身在台灣，並為台灣的民主感到驕傲」。
蔡英文強調，會以鄭南榕的精神為指引，堅定不移地守護民主、守護自由，讓台灣走向更開放的未來。