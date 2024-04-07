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女子天王星大樓前打卡拍照！社區主委證實「非住戶」：請出來道歉

▲一男一女將天王星大樓當熱門景點擺拍，稍早被大樓主委證實，兩人並非住戶。（圖／爆廢1公社）
▲一男一女將天王星大樓當熱門景點擺拍，稍早被大樓主委證實，兩人並非住戶。（圖／爆廢1公社）

記者潘毅／綜合報導

4月3日時台灣東部海域發生芮氏規模7.2地震，離震央最近的花蓮縣不少建物出現受損災情，而位於軒轅路「天王星大樓」更嚴重傾斜，目前正在進行拆除作業。不過卻傳出，有民眾特地跑到現場，將天王星大樓當成打卡拍照景點。對此，天王星大樓主委出面表示，畫面中兩人並非住戶，此舉造成的「二次傷害已經傷害了我們」，希望對方出面道歉。

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天王星大樓居民今（7）日舉辦記者會，大樓主委、管理員以及居民、租客全都現身出席，除了感謝外界關心與幫忙之外，主委同時也提到，網路瘋傳的天王星大樓前擺拍事件。

▲7.2強震重創花蓮，有網友指控一男一女將天王星大樓當熱門景點擺拍，引發正反兩派熱議。（圖／爆廢1公社）
▲7.2強震重創花蓮，有網友指控一男一女將天王星大樓當熱門景點擺拍，引發正反兩派熱議。（圖／爆廢1公社）
主委指出，那兩位在大樓前擺動作拍照的民眾，絕對不是天王星住戶，並非先前外界所傳的「苦中作樂」之舉動，「不知道穿雨衣的女生，也不知道她是誰，希望大家協尋她，請她跟所有人道歉，妳的二次傷害已經傷害了」。常看天王星大樓住戶進出的方姓管理員也證實，照片中的男女，的確不是住戶。

▲天王星大樓預計7日下午恢復拆除作業。（圖／NOWnews攝影中心）
▲天王星大樓拆除作業持續進行中。（圖／NOWnews攝影中心）
回顧本起擺拍事件，是在昨（6）日有民眾看不下去，在臉書社團爆料「別人在受災的時候，妳卻在旁邊無聊？真是夠了」，並貼出一張身穿雨衣的女子，將天王星大樓當作「比薩斜塔」一樣，擺出扶住建物的姿勢，並由另一位男子操刀拍攝。

▲花蓮天王星大樓拆除施工，主要使用長臂大鋼牙從高處破壞，利用逐層降重方式拆除。（圖／記者葉政勳攝，2024.04.05）
▲花蓮天王星大樓拆除施工，主要使用長臂大鋼牙從高處破壞，利用逐層降重方式拆除。（圖／記者葉政勳攝，2024.04.05）
爭議畫面曝光後，也一度引發各路網友爭論，一派人認為可能是受災戶在苦中作樂，但也有大批網友痛批，消遣他人傷痛不可取。如今大樓主委出面證實，照片中兩人並非住戶，也讓爭議戰火再次升級，住戶更希望這兩人，能出面道歉給個交代。

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