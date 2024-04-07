鞏固日美同盟！岸田攜「輪島塗」訪美 YOASOBI擬出席白宮晚宴
日本首相岸田文雄即將於8日啟程前往美國華府，並與美國總統拜登展開會談。這將是繼2015年前日相安倍晉三之後，再有日本首相以國賓身份獲邀訪美。有日媒獨家報導指出，日方正在協調日本音樂團體YOASOBI及運動員等名人出席白宮官方晚宴。
國際中心徐筱晴／綜合報導
日本首相岸田文雄4月將以國賓身分訪美，並於4月10日與美國總統拜登在白宮會晤，美國聯邦眾議院與參議院的共和黨籍與民主黨籍領袖也邀請岸田在11日時，於美國國會聯席會議發表演說。
根據日本《富士新聞網》報導，為了迎接岸田文雄到來，美國總統拜登夫婦將以最高規格在白宮舉辦官方晚宴和派對，引起外界關注岸田與拜登將如何凸顯美日兩國友好關係。
據多名政府人士消息表示，目前正在協調以《Idol（アイドル）》等歌曲聞名的日本樂團YOASOBI以及運動選手等多位名人出席10日在白宮舉行的晚宴。
此外，岸田文雄這次訪美也將贈送今年元旦能登半島地震災區的傳統工藝品「輪島塗」作為伴手禮，另外預計也將贈送象徵日美友好的櫻花樹。
岸田文雄在1日於國會備詢時表示，這次訪美將向世界展現堅固的日美同盟，非常具有意義。