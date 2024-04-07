鄭伊健吃了防腐劑！合照粉絲曝光「56歲長這樣」陳浩南回來了
港星鄭伊健早年因演出《古惑仔電影系列》陳浩南角色廣為人知，更唱紅〈友情歲月〉、〈極速〉等曲。今年56歲的鄭伊健，近日被粉絲曝光「野生合照」畫面，只見他帥氣依舊但雙眼有些無神，照片還被酸民開酸：「憔悴成這樣了？」但也有人認為看起來只有40歲，保養得相當好。
記者黃雅琪／綜合報導
好久不見的鄭伊健，最近在路上與粉絲的親切合照被PO到社群平台上，網友開心寫下朝聖偶像的心情：「路人偶遇新鮮伊麵（鄭伊健）啊！」他直誇鄭伊健隨便穿都很有型好看，照片中的鄭伊健身穿深色T恤、灰色圍巾，招牌長髮依然沒有變，只是眼神看上去有些疲憊。
鄭伊健日前在澳門舉行《Together 鄭伊健與你在一起音樂會》，今年56歲的鄭伊健勁歌熱舞不輸年輕一輩，獻唱〈Beautiful Day〉、〈極速〉、〈全城效應〉、〈一生愛你一個〉、〈我的歌〉等經典歌曲，令台下歌迷聽得如痴如醉，鄭伊健賣得是經典情懷，不需要華麗服裝襯托自己，他甚至還換上白衣、黑裙休閒開唱，實力派歌聲不容取代。
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