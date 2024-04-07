花蓮強震台北學校受災　教育局：明起除景美女中其餘正常上課

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為確保學生於安全無虞空間上課，地震當日及連假期間，學校持續進行校舍檢視作業，教育局亦邀請土木結構領域專家學者協助，針對學校認為有安全之虞部分進行現勘，提供相關修復建議，例如天花板輕鋼架、燈具掉落者，建議優先移除，以確保空間安全性，倘為活動中心等大範圍活動空間且天花板高度較高或考量整修期程較長，建議該空間暫時停止使用，計有5校；若為隔間牆、伸縮縫裂縫等不涉及耐震結構安全疑慮者，已完成初步清理，並進行裂縫修補作業；若為梁柱裂縫，除短期裂縫修補以避免混凝土塊掉落，教育局將邀請結構專家及國家地震中心討論中長程計畫，是否需進一步辦理耐震能力詳細評估作業，以利了解後續進行耐震補強工程需求，確保校舍長期安全。
教育局表示，因應明日上學日，若有混凝土或磁磚大範圍掉落之疑慮者，學校已做妥安全範圍圍設，若為教學空間已啟動空間調配，維持教學正常進行，整體修復工程預計5月底前完成。關於大家關心的高齡校舍改建議題，教育局表示，推動校舍改建計有34案，承市長指示應加速辦理以維護校園安全，除將規劃設計作業由2-3年提早為1-2年，施工期程如期完成亦為關鍵因素，空間量體及預算的規劃亦應因應少子化趨勢，作適切撙節規劃，並同時爭取多元預算來源，如平均地權基金或中央補助款，以期增加改建校舍數量。