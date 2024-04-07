攻城獅98:96險勝夢想家！單周3連勝 高國豪穿「巧虎球衣」砍17分
新竹攻城獅今（7）日在主場對戰福爾摩沙夢想家，球隊維持近期連勝氣勢，團隊從首節開始就一路領先，雖然末節夢想家大反攻，追到只差2分，但他們還是有驚無險的守成，以98:96拿下勝利，取得近期3連勝。球隊本周穿上「23-24 LIONEERS巧虎主題球衣」，讓人感覺很有反差感，單周3戰都拿下勝利。
記者黃建霖/綜合報導
攻城獅近期狀態相當不錯，前兩場分別投進19和18記三分球，今天首節射手盧冠軒也很快連得8分，讓球隊建立起雙位數領先。之後在2、3兩節攻城獅維持優勢，繼續將比分拉開，三節打完以16分領先。
不過沒想到末節夢想家大舉逆轉，在德文馬布爾單節11分的帶領下，在最後4秒追到2分差，之後攻城獅狄帝被犯規，居然兩罰不進，讓夢想家有追平、甚至是逆轉的機會，但可惜德文馬布爾的三分球未能命中，讓球隊吞下了2連敗。
攻城獅這一場雖然外線被限制住，只投進8記三分球，但多點開花，克拉攻下20分13籃板，高國豪17分6助攻，霍立飛15分16籃板。夢想家方面，林俊吉得到21分，但21投僅6中；布依德攻下16分8籃板。
夢想家洋將吉爾貝克這一場抓下17籃板，生涯累積1000籃板達成（共出賽88場），是聯盟史上第1位達成生涯1000籃板的球員。另外夢想家射手盧冠良也達成生涯100顆三分命中達成（共出賽64場出賽)，可惜里程碑無法幫助球隊贏球。
今天攻城獅穿的「23-24 LIONEERS巧虎主題球衣」，是球隊在1月20日到1月21日舉辦的瑞迪巧虎同學會時推出的，不過在兒童節的這一周他們也再次拿出來穿。
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