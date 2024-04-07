IU被台灣歌迷聲音嚇壞：要我以後怎辦 記者認證「耳膜快破掉了」
南韓歌手IU（李知恩）相隔5年來台開唱，今（7）日在台北小巨蛋迎來第2場，也是此次世界巡迴《H.E.R. World Tour》的第8場，她唱完《Celebrity》傻眼表示：「今天真的是齁....今天是這巡迴的第8場，現在就是我夢寐以求的那個氛圍！」大力稱讚台灣歌迷應援聲相當給力，台下記者也給予認證。
記者陳雅蘭／台北報導
IU場上不斷被台灣Uaena（粉絲名）的應援聲震撼，直言尖叫聲透過耳機傳到耳裡，「一直出現嗡嗡的聲音」，她說：「今天真的是齁....今天是這巡迴的第8場，現在就是我夢寐以求的那個氛圍，呀！老實說，我昨天也嚇到，但今天怎麼這麼厲害啊？真的很好！我確實感受到比起一開場，大家有用更大聲的歡呼迎接我。」
她唱完《Blueming》再度被歌迷的聲音嚇到，「謝謝謝謝！哇，雖然讓我頭都暈了，各位！感覺到你們是等了5年的人了！有時候觀眾席歡呼很大的話，就會透過耳麥傳到我耳朵，今天就是讓我耳朵嗡嗡叫的，真是讓人太驚豔了！」語畢後她再用中文大喊：「我非常開心！」
《Hold my hand》表演完，IU再重複表達同樣感受，「謝謝！感覺大家唱得越來越好！因為你們做得太好，害我沒什麼好說的，啊！怎麼辦！我真的是，在這第8場演出，今天確實是聲音最大的！對我來說，我後面還有20幾場耶，台北把基準拉這麼高，我後面要怎辦？非常的好！」
事實上，記者也被舞台音響設備、歌迷熱情的歡呼震耳欲聾，認證台北Uaena相當熱情。IU還表示：「今天每唱完一首，都覺得很遺憾耶，我想要一直留在這裡，這樣的話我每一首都會很期待。」
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