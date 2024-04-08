女生愛看七龍珠？她分析因鳥山明作品女角不賣奶 慘遭眾網友打臉
知名漫畫《七龍珠》作者鳥山明3月驚傳病逝，全球動漫迷錯愕，紛紛表達哀悼。不過有日本作家分析，鳥山明的作品包括《七龍珠》與《怪博士與機器娃娃》，會受歡迎的原因是不會物化女性，不讓女性賣奶，不像另一知名漫畫《海賊王》，女性角色身材都是誇張的前凸後翹。但該作家的說法，慘遭日本網友打臉。
記者何哲欣／綜合報導
日本女性專欄作家藤井セイラ5日發表文章，內文提到，鳥山明創作的女性角色，都不會是賣奶、花瓶等女性刻板印象，以《七龍珠》的布瑪來說，第一話標題是《布瑪與孫悟空》，而不是《孫悟空與布瑪》，布瑪也是一個從小就喜歡獨立、冒險的少女，即使長大後結婚生子，在照顧孩子的同時，也能兼顧事業與科學研究。
藤井以另一全球知名漫畫《航海王》當反例，批《航海王》中登場的女性，身材的都是誇張的前凸後翹，甚至會刻意用服裝強調爆乳。
不過事實上，《七龍珠》第一集，就有不少18禁的畫面，例如布瑪要讓悟空摸內褲，悟空睡在布瑪胯下、甚至還脫掉布瑪內褲。與龜仙人相遇時，布瑪也常被性騷擾，被要求露出胸部。直到後期，《七龍珠》轉型為格鬥類型漫畫，才漸漸少了這些情色內容。
也因此，藤井文章一出，立刻被網友凸槽，「根本沒有看過《七龍珠》」、「不知道是活在哪個平行宇宙」，「《怪博士與機器娃娃》也有一篇，描述博士發明出做出能夠偷窺未成年人裸體的眼鏡啊……」、「這篇文章根本只是單純想消費死者。」