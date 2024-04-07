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IU挑戰《唯一》：謝謝台灣歌迷聽我唱！告五人被翻牌「好榮幸」

▲IU（李知恩）一連兩天表演中文歌《唯一》，原唱告五人又驚又喜「好榮幸」。（圖／EDAM娛樂）
▲IU（李知恩）一連兩天表演中文歌《唯一》，原唱告五人又驚又喜「好榮幸」。（圖／EDAM娛樂）

記者陳雅蘭／台北報導

韓星IU（李知恩）6日、7日一連兩天在台北小巨蛋舉辦演唱會，IU為了台灣Uaena（粉絲名）特別改歌單，將環節的第12首歌改成告五人的《唯一》，昨晚唱完致謝觀眾：「我很謝謝大家專心的聽我唱歌！」原唱告五人得知後又驚又喜，許願有機會的話，希望能有跟IU合作的機會。

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▲IU演唱《唯一》發音標準，看到歌迷很滿意才終於放心。（圖／DAM 엔터테인먼트、寬魚國際）
▲IU演唱《唯一》發音標準，看到歌迷很滿意才終於放心。（圖／EDAM娛樂）
告五人正在杭州舉辦演唱會，得知IU台北演唱會的歌單，特別選唱他們的《唯一》，又驚又喜的向《NOWnews今日新聞》表示：「我們當下在演出《宇宙的有趣》杭州站演唱會，當晚也有唱〈唯一〉，演出結束後聽工作人員談到IU演唱了我們的歌曲，真的感到榮幸與感謝，覺得能以這樣的方式，跨越距離用音樂交流，讓大家產生共鳴的感覺很棒！」

IU演唱告五人的名曲《唯一》前，先用中文說：「你們是我的唯一。」她表演過程中文發音、咬字十分標準，結束後直言非常緊張：「謝謝！我做得好嗎？我剛才真的是.....感覺我好像比昨天更認真、更努力、更專心的唱了，因為歌詞很感傷啊，但是這首歌對我來說，我有拿到很多推薦的歌曲，這首對我來說是最觸及到我心的，因為它的歌名是『唯一』，所以我想把這首歌帶給大家，好開心喔！」

她笑說現在的造型跟主演的《月之戀人－步步驚心：麗》裡的角色「解樹」很像，「大家好像也都很喜歡我這造型！」

▲告五人很開心IU表演他們的《唯一》，許願想一起合作。（圖／相信音樂）
▲告五人很開心IU表演他們的《唯一》，許願想一起合作。（圖／相信音樂）
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