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18:01北中有感「5.4地震」！花蓮餘震達706起　氣象署：還沒平息

▲今天晚間6時01分，台灣東部海域又發生芮氏規模5.4地震。（圖／中央氣象署提供）
▲今天晚間6時01分，台灣東部海域又發生芮氏規模5.4地震。（圖／中央氣象署提供）

記者張志浩／綜合報導

今（7）日晚間6時01分，台灣東部海域發生芮氏規模5.4地震，再次發出國家級警報，中央氣象署地震測報中心科長何美儀表示，本起地震仍是「0403花蓮7.2強震」的餘震，雖然餘震情況已經趨緩，但氣象署仍不排除未來幾天仍有芮氏規模5以上地震。

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晚間6時01分芮氏規模5.4地震，震央在花蓮縣政府東北東方40.2公里處，深度16.9公里，屬於極淺層地震，宜蘭、花蓮最大震度4級，西半部和北台灣也有感，氣象署也在宜蘭縣發布國家級警報。

何美儀指出，大型地震的能量釋放一定比較多，花蓮7.2強震後，震央的應力傳播方向往北，因此大多數餘震都集中在東北部，此外，大地震勢必會出現較多「規模較大的餘震」，不過花蓮7.2強震的頻率比較低一點，但仍不能排除還會再出現。

▲東部海域7日18:01發生規模5.4地震，最大震度4級。(氣象署提供)
▲台灣東部海域7日晚間6時01分，發生規模5.4地震，最大震度4級，國家級警報也響起。（圖／中央氣象署提供）
據氣象署地震測報中心統計，截至7日晚間6點24分，「0403花蓮7.2強震」的餘震已經來到706起，最大規模為6.5，其中「芮氏規模5」以上有27起、「顯著有感地震」152起，「小區域有感地震」554起。

何美儀提醒，地震過後山區土石較鬆軟，且近日鋒面通過、對流發展旺盛，民眾應減少不必要的山區活動，並持續留意地震最新動態、做好防震準備。

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