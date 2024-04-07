MAMAMOO玟星超寵粉開唱！見台下1幕可愛噴笑　承諾為台灣做中文歌

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於MAMAMOO在台灣辦演唱會已經是半年前的事，玟星這次以「個人身分」來台開唱，格外具有意義，她說每次來台灣都留下美好的回憶，「我真的很想念大家，之前就已經和大家約好很快就會再來，我會努力做好遵守約定的人。」為了這次的演唱會，玟星也投入許多心思，表演完後還著急地問歌迷們「帥嗎？」獲得好評後也開心回應，「謝謝！愛你愛你！」
有趣的是，超級寵粉的玟星在唱〈Shutdown〉時拿起毛巾擦汗，還不忘把毛巾丟下台送給歌迷，瞬間造成大家瘋搶尖叫，面對歌迷的瘋狂點歌，玟星雖然聽不太清楚，還幾次露出疑惑的表情，但她有求必應，接連清唱〈Love and Hate〉、〈FOR ME〉等曲，用歌聲盡情滿足大家。
不過遇到粉絲點歌〈FOR ME〉，玟星竟然忘了部分歌詞，隨後請歌迷們幫忙帶唱，結果現場竟傳出「蛤？」的傻眼回應，讓全場笑到不行，也成功逗樂玟星，除了自己的歌，玟星還翻唱了韓團「Day6」的人氣歌曲〈Congratulation〉。
沒想到唱完後，玟星竟要求歌迷們清唱給自己聽，結果聽完後卻忍不住吐槽，「我發現MOOMOO們唱到英文歌詞就很厲害，但唱到韓文就嗯嗯啊啊了。」並承諾之後要來做一首中文歌，隨即掀起現場暴動，有歌迷激動地大喊「約好了喔？」玟星則笑著直呼：「冷靜點！我是說到做到的喔！我會報答大家對我的愛。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道