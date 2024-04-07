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MAMAMOO玟星超寵粉開唱！見台下1幕可愛噴笑　承諾為台灣做中文歌

▲MAMAMOO玟星來到台灣開唱，超級寵粉的她不斷與歌迷做互動，見大家唱到韓文歌變得「嗯嗯啊啊」，就決定要做一首中文歌，嗨翻現場。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲MAMAMOO玟星來到台灣開唱，超級寵粉的她不斷與歌迷做互動，見大家唱到韓文歌變得「嗯嗯啊啊」，就決定要做一首中文歌，嗨翻現場。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者詹鎰睿／綜合報導

韓國女團「MAMAMOO」成員玟星近期舉辦個人首場世界巡迴演唱會，今（7）日終於降臨台灣，選在台北國際會議中心（TICC）開唱，全場3000個座位通通賣光。寵粉的玟星不斷與台下歌迷互動，見到大家唱起韓文歌有些吃力，便承諾要做一首中文歌曲，「我是說到做到的喔！」讓現場嗨到不行。

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「我的世界巡迴演唱會終於來到台北了！」苦練中文已久的玟星，見到台灣歌迷十分開心，一開場就經典歌曲連發，包含〈Eclipse〉、〈Moon Movie〉、〈DARK ROMANCE〉等夯曲，只見玫星臉上藏不住興奮又喜悅的心情，不斷與台下歌迷聊天互動。

▲MAMAMOO玟星來台開唱，0407。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲玟星帶來好幾首熱門夯曲。（圖／記者吳翊緁攝影）
由於MAMAMOO在台灣辦演唱會已經是半年前的事，玟星這次以「個人身分」來台開唱，格外具有意義，她說每次來台灣都留下美好的回憶，「我真的很想念大家，之前就已經和大家約好很快就會再來，我會努力做好遵守約定的人。」為了這次的演唱會，玟星也投入許多心思，表演完後還著急地問歌迷們「帥嗎？」獲得好評後也開心回應，「謝謝！愛你愛你！」

有趣的是，超級寵粉的玟星在唱〈Shutdown〉時拿起毛巾擦汗，還不忘把毛巾丟下台送給歌迷，瞬間造成大家瘋搶尖叫，面對歌迷的瘋狂點歌，玟星雖然聽不太清楚，還幾次露出疑惑的表情，但她有求必應，接連清唱〈Love and Hate〉、〈FOR ME〉等曲，用歌聲盡情滿足大家。

▲MAMAMOO玟星來台開唱，0407。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲就連歌迷瘋狂點歌，玟星有求必應，還希望大家跟著一起唱。（圖／記者吳翊緁攝影）
不過遇到粉絲點歌〈FOR ME〉，玟星竟然忘了部分歌詞，隨後請歌迷們幫忙帶唱，結果現場竟傳出「蛤？」的傻眼回應，讓全場笑到不行，也成功逗樂玟星，除了自己的歌，玟星還翻唱了韓團「Day6」的人氣歌曲〈Congratulation〉。

沒想到唱完後，玟星竟要求歌迷們清唱給自己聽，結果聽完後卻忍不住吐槽，「我發現MOOMOO們唱到英文歌詞就很厲害，但唱到韓文就嗯嗯啊啊了。」並承諾之後要來做一首中文歌，隨即掀起現場暴動，有歌迷激動地大喊「約好了喔？」玟星則笑著直呼：「冷靜點！我是說到做到的喔！我會報答大家對我的愛。」

▲MAMAMOO玟星來台開唱，0407。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲玟星在台上的魅力無法擋，擦完後的毛巾都能造成台下粉絲瘋搶尖叫。（圖／記者吳翊緁攝影）
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▲MAMAMOO玟星來台開唱，0407。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲玟星透露這次的演唱會表演，是想著粉絲的取向來作設計，見到粉絲喜歡，她才會開心。（圖／記者吳翊緁攝影）

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