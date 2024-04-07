2024泰國萬國小姐大賽冠軍出爐 27歲泰星混血佳麗摘后冠
2024年泰國萬國小姐大賽圓滿結束，冠軍由來自普吉府的Lin Malin獲得，巴吞他尼的Baifern Kanyaphat獲得亞軍，春蓬的Mint Kittiyaporn居於季軍之位，南邦的Prada Thansita和瑪哈沙拉堪的Moey Aoratai分別獲得第四和第五名。
國際中心楊雅婷／綜合報導
本屆比賽特色以T-POP為主題，選手們隨著《The One and Only》這首歌曲跳舞，並進行了風格各異的自我介紹，最佳府服獎項的榮耀由呵叻府的佳麗獲得。
在比賽的問答環節中，面對「如何向總理賽塔展示泰國的軟實力」這個問題，Lin Malin回答，她會選擇萬國小姐選美大賽作為展示泰國軟實力的窗口，因為這是一個國際性的比賽，能夠讓全世界即使不懂泰語、不熟悉泰國文化，也能藉此了解泰國的魅力。
27歲的Lin Malin擁有泰國和新加坡的混血背景，是畢業於法政大學的高材生。在這次比賽中，她不僅獲得價值120萬泰銖的皇冠和100萬泰銖的現金，還贏得了一間公寓和其他獎品。作為泰國萬國小姐的代表，Lin Malin將參加在緬甸舉行的2024年國際萬國小姐大賽。