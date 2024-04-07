前進黨面臨解散危機　皮塔有望回鍋擔任黨魁

泰國前進黨（Move Forward Party）即將召開年度大會，此次會議最重要的議題，就是如何避免因主張修改冒犯君主罪遭憲法法庭解散，對此，前進黨擬再次推出政壇人氣明星皮塔（Pita Limjaroenrat）擔任黨魁，盼藉由民意影響不利該黨的判決。
國際中心楊雅婷／綜合報導
前進黨現任黨魁柴塔瓦（Chaithawat Tulathon）接受媒體訪問時指出，泰國朝野各黨對於前進黨此次會議高度關注，因為皮塔有望重新出任該黨黨魁。至於前進黨是否會遭到解散，柴塔瓦表示，「前進黨的成長與有沒有被解散無關，因為我們長期以來致力於提供人民符合需求的政策。我們不希望前進黨遭到解散，而是能夠更長遠的發展。我相信，只要能夠克服障礙，就會變得更強大。」
柴塔瓦強調，面對憲法法院接受選舉委員會提出的關於解散前進黨的請求，並且要求前進黨在15天內遞交釋疑文件，前進黨已經做好充分的準備，擁有清晰的目標和高昂的士氣，準備全力以赴按計畫前行。他表示，只要黨的基礎穩固且工作流程完善，前進黨能夠應對一切挑戰。目前，前進黨正在針對選舉委員會的指控進行說明，鑑於案件的複雜性，涉及多個方面及人物，憲法法院對於進一步調查保持開放態度。延長提交文件期限被視為標準程序。
皮塔則表示，他無法理解想要解散前進黨的人的心態是什麼，解散前進黨對他們有何好處。他指出，或許被解散會導致一時分裂，但或許會讓我們更加強大。